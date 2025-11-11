الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

مديرية عمل الشرقية: توفير 2190 فرصة عمل بالقطاع الخاص في المحافظة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن توفير ٢١٩٠  فرصة عمل داخل ١٩مصنع وشركة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص، للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت ليحيوا حياه كريمة. 

محافظ الشرقية: عقود عمل لـ12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

المحاسب خالد الشيخ وكيل وزارة العمل 

بدورة اكد المحاسب  خالد الشيخ وكيل وزارة  العمل بمحافظة الشرقية، على  قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته.

وأوضح وكيل وزارة العمل ان اماكن  الوظائف الشاغرة والبالغ عددها ٢١٩٠  وظيفة بالقطاع الخاص هى بمراكز ومدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق وفاقوس والاسماعيلية.

عمل الشرقية تسلم عقود الراغبين في السفر للأردن

الاطلاع على الملفات

 وقال: انه  يمكن معرفة الوظائف المتوفرة من خلال التوجه لمقر مديرية العمل الإدارة العامة لبحوث العمالة  الكائنة بالدور الرابع علوي وبرج البريد و بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.

الجريدة الرسمية