محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء كوبري سيارات الشبانات

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان الشبانات بمركز الزقازيق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، ضمن خطة المحافظة لتيسير حركة السيارات وخاصة النقل الثقيل وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية داخل مدن المحافظة.

المهندس عمرو النجار مدير المشروعات

تعرف المحافظ من المهندس عمرو النجار مدير المشروعات بالشركة المنفذة علي الموقف التنفيذي لمكونات ومراحل وخطة العمل بالمشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان الشبانات بطول ٦٥٠ مترا وعرض ١٢ مترا وبتكلفة ٣٣٤ مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع ٨٠٪ وجار تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

الكوبرى يخدم حركة النقل الثقيل بالمحافظة

أوضح محافظ الشرقية أن المشروع يُعد محورًا مروريًا حيويًا يخدم حركة النقل الثقيل خارج مدينة الزقازيق، للربط مع مراكز ههيا وفاقوس وأبو حماد من اتجاه وأبو حماد وبلبيس ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي من الإتجاه الآخر بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية الحركة داخل المدينة

استكمال صب الخرسانة بالكوبرى

تابع المحافظ استكمال أعمال صب الخرسانة بالكوبري بواسطة البامب مؤكدًا حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية وتذليل أي عقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد العامة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.مؤكدا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية في التنفيذ، مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الإستفادة القصوى من المشروع في خدمة المواطنين وتيسير حركة النقل داخل المحافظة.

تقديم الدعم اللازم لاقامة مشروعات جديدة

كما حرص المحافظ علي تقديم الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمه المستمر لمشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظة وتقديم أوجه الدعم اللازم لإقامة مشروعات جديدة تساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

ورافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وشعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق

