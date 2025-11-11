الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء كوبري سيارات الشبانات

محافظالشرقية يتفقد
محافظالشرقية يتفقد مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان الشبانات
18 حجم الخط

 تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان الشبانات بمركز الزقازيق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، ضمن خطة المحافظة لتيسير حركة السيارات وخاصة النقل الثقيل وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية داخل مدن المحافظة.

محافظ الشرقية يتابع أعمال إزالة التعديات والإشغالات بعدد من المراكز

المهندس عمرو النجار مدير المشروعات 

 تعرف المحافظ من المهندس عمرو النجار مدير المشروعات بالشركة المنفذة علي الموقف التنفيذي لمكونات ومراحل وخطة العمل بالمشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان الشبانات بطول ٦٥٠ مترا وعرض ١٢ مترا وبتكلفة ٣٣٤ مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع ٨٠٪ وجار تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

 

الكوبرى يخدم حركة النقل الثقيل بالمحافظة 

 أوضح محافظ الشرقية أن المشروع يُعد محورًا مروريًا حيويًا يخدم حركة النقل الثقيل خارج مدينة الزقازيق، للربط مع مراكز ههيا وفاقوس وأبو حماد من اتجاه وأبو حماد وبلبيس ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي من الإتجاه الآخر بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية الحركة داخل المدينة

 استكمال صب الخرسانة بالكوبرى 

تابع المحافظ استكمال أعمال صب الخرسانة بالكوبري بواسطة البامب مؤكدًا حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية وتذليل أي عقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد العامة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.مؤكدا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية في التنفيذ، مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الإستفادة القصوى من المشروع في خدمة المواطنين وتيسير حركة النقل داخل المحافظة.

محافظ الشرقية: عقود عمل لـ12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

تقديم الدعم اللازم لاقامة مشروعات جديدة 

كما حرص المحافظ علي تقديم الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمه المستمر لمشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظة وتقديم أوجه الدعم اللازم لإقامة مشروعات جديدة تساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

 ورافق المحافظ  الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وشعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العام للطرق الهيئة العامة للطرق والكباري الشبانات مركز الزقازيق محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبدالمعطى

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: عقود عمل لـ12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

محافظ الشرقية يتابع أعمال إزالة التعديات والإشغالات بعدد من المراكز

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية واللجنة العليا للاستثمار 

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

روسيا تندد بالضربات الأمريكية قبالة فنزويلا

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

مدبولي يزف بشرى سارة بشأن العملة الصعبة وإيرادات قناة السويس

فرنسا تخسر أمام أوغندا بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف أعمال البر في الحرم؟، اعرف أقوال العلماء

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

المزيد
الجريدة الرسمية