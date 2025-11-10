محافظ الشرقية يتابع أعمال إزالة التعديات والإشغالات بعدد من المراكز

18 حجم الخط

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة أيمن هيكل رئيس مركز ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة بإزالة سور مخالف بطول ١١ متر وارتفاع ١.٥٠ متر داخل الحيز العمراني، كما تم تنفيذ إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ١٢٠ متر خارج الحيز العمراني بنطاق كفر حمودة وتم تنفيذ الإزالة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالات للبناء و الاشغالات المخالفة بأبو كبير

وفى أبو كبير قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز بشن حملات لرفع الإشغالات والتي أسفرت عن إزالة عدد كبير من الإشغالات للحفاظ على السيولة المرورية وحركة المارة كما تم تنفيذ إزالة لحالة بناء مخالف بالرحمانية عبارة عن مزرعة مخالفة على مساحة ٤٠٠ متر بعزبة ليكو وتم تنفيذ الإزالة الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مركز الزقازيق ومشتول السوق

شنت الأجهزة التنفيذية حملة برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق لإزالة سور بالدبش في ساعات متأخرة على الطريق الدولي بمنطقة موقف المنصورة وتم تنفيذ الإزالة الكاملة كما تم إزالة بناء مخالف بكفر محمد جاويش بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر، وتم شن حملة لإزالة الإشغالات بمحيط جامعة الأزهر والموقف الجديد عبارة عن إزالة "عشة" مخالفة، وتم رفع كافة الإشغالات كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز مشتول السوق حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد بهاء الدين لرفع كافة أشكال الإشغالات بشوارع المدينة خلال الفترة المسائية وإزالة التعديات على الأرصفة والتنبيه على المخالفين بعدم افتراش بضائعهم بالشارع العام.

ديرب نجم وبلبيس

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بشن حملة لإزالة غرفة بالطوب الأحمر على مساحة ٢٥ متر خارج الحيز العمراني بصفط زريق وفي ديرب البلد تم إزالة سملات مخالفة علي مساحة ٦ أسهم خارج الحيز العمراني كما شنت الأجهزة التنفيذية ببلبيس برئاسة اللواء أحمد شاكر رئيس المركز حملة بعزبة التل التابعة لقرية السلام بالوحدة المحلية بغيته، والتي أسفرت عن إزالة أعمدة الدور الأرضي علي مساحة ٩٠ متر وفي منية سلمنت تم تنفيذ إزالة لسمل مخالف على مساحة ١٤٠ متر طولي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالات بكدبنة بالقرين وفاقوس

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين برئاسة إيهاب خاطر رئيس المدنية حلمة لإزالة بناء مخالف بمزرعة من الدبش خارج الحيز العمراني بمساحة ٣٠٠ متر بمنطقة أولاد زيد حتى مستوى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما قام المحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركز فاقوس بالإشراف على حملة لرفع الإشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة ومنها النقراشي ومجمع الشرطة وموقف القرين، وأسفرت عن ضبط ١٤٠ حالة إشغال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستواصل تنفيذ حملاتها المكثفة للتصدي الفوري لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك رفع الإشغالات المخالفة على حرم الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في هذا الشأن مشيرا إلى أن تلك الحملات لحماية الأراضي الزراعية، من التبوير واستعادة الانضباط بالشوارع وفرض هيبة القانون علي الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.