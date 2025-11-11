الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
معامل الشرقية تحصد المركز الأول في الأمان الحيوي المعملي

فوز معامل الشرقية
فوز معامل الشرقية بالمركز الأول في الأمان الحيوى المعملى
هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بفوز معامل الشرقية بالمركز الأول في مسابقة توأمة الأمان الحيوي المعملي على مستوى الجمهورية. جاء ذلك بعد تقييم المعامل المتميزة في تطبيق معايير الأمان البيولوجي، حيث أبدت معامل الشرقية تفوقًا ملحوظًا في تحقيق هذه المعايير الدقيقة.

وأوضح الأشموني أن هذا الفوز يعد تحفيزًا جديدًا للقطاع الصحي في المحافظة، مما يشجع على مواصلة رحلة العطاء والالتزام بالأداء المتميز بما يعود بالنفع على صحة المواطنين، ويعزز من قدرة المعامل على تقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وأضاف المحافظ أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين مختلف الأجهزة الصحية والإدارية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة المعامل والتوسع في تطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

المؤتمر السابع للمعامل المركزية 

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، أن فوز معامل الشرقية بالمركز الأول في مسابقة توأمة الأمان الحيوي المعملي جاء خلال المؤتمر السابع للمعامل المركزية والصحة العامة، الذي نظمته الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان.

وأشار البيلي إلى أن المؤتمر كان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر. 

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل كافة العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة لتحقيق أعلى مستويات الأمان الحيوي وتقديم خدمات صحية متميزة.

طفرة نوعية فى مستوى أداء المعامل بالشرقية 

 كما أشار وكيل الوزارة أن  إدارة المعامل بالمديرية، حققت طفرة نوعية في مستوى الأداء داخل معامل المحافظة وفقًا لمعايير الأمان البيولوجي كتطبيق منظومة الأمان الحيوي المعملي بجميع معامل المستشفيات والوحدات الصحية والمعمل المشترك وتدريب أكثر من (١٢٠٠ ) من العاملين بالمعامل على أسس ومعايير السلامة الحيوية ثم تطوير معامل مستشفيات مشتول السوق وههيا وفاقوس وأبو حماد والسعديين وبلبيس وديرب نجم.  

 كما تم تزويدها أيضا  بأجهزة Full Automation لعمل التحاليل الكيميائية، بتكلفة ما يقرب من (١٠) مليون جنيها، بدعم من وزارة الصحة والسكان بالإضافة إلى تزويد معمل مستشفى ههيا المركزي بجهاز مزارع الدم الأوتوماتيك Bactec الذى يقوم بعمل مزارع الدم فى وقت قياسي وسريع، وبدقة متناهية فضلا  إدخال وحده بذل النخاع بمعمل مستشفى السعديين، والزقازيق العام، وتدريب العاملين على سياسات العمل بها. 

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

الدكتورة غادة الشويخ مديرة معامل المديرية 

 قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتورة غادة شويخ مديرة إدارة المعامل بالمديرية، ومديرة المعمل المشترك، ورؤساء وفريق المعامل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، على جهودهم المخلصة المبذولة، للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

