محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بمستشفى الزقازيق العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة والدكتورمحمد يحيي مدير إدارة المستشفى.

بداية جولة المحافظ بمستشفى الزقازيق العام

بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية وتابع سير العمل بقسمي العظام وأمراض النساء والتوليد، وكذلك قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على الحالات الصحية المترددة على غرفتي الأشعة التليفزيونة والأشعة العادية والماموجرام، واستفسر منهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.

التعرف على المشكلات وتذليلها

وجه محافظ الشرقية مدير المستشفى بمراعاة كبار السن والحالات المرضية الصعبة بسرعة إنهاء الفحوصات الطبية الخاصة بهم وإلتقى ببعض المرضي وذويهم وتعرف منهم عن المشكلات التي تواجههم موجها بتذليلها فورًا معربًا عن خالص تمنياته لجميع المرضي الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى في أقرب وقت بعد تماثلهم للشفاء.

سرعة إجراء الفحوصات المعملية

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد قسم المعامل للتأكد من عمل الأجهزة المعملية بكفاءة وتواجد القوى البشرية وتوافر المستلزمات اللازمة للعمل، مؤكدًا على ضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الأجهزة المعملية المتاحة مع سرعة إجراء الفحوصات المعملية، وتسليم النتائج للمرضي بسهولة ويسر.

التعرف على قسم المعامل بالمستشفى

وخلال الزيارة تفقد قسم المعامل وتعرف المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن مهام عمل جهاز Automated Dry chemistry analyzer ( Vitros 350) والذي يعد إضافة جديدة ولأول مرة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وتابع الجهازالذى يقوم بعمل تحاليل وظائف الكلي والكبد والسكر والدهون بجودة عاليه دون تدخل بشري ويتميز بسرعه إخراج النتائج وعمل أكثر من ١٠٠٠ اختبار في الدقيقة.

أكد المحافظ أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أوليات العمل في الفترة الحالية وصولًا لمجتمع صحي وسليم لافتًا إلى أن المحافظة تسعي جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى على أعلى مستوى.

تحرير محضر لكشك مقام بالمخالفة

ثم كلف المحافظ رئيس حي ثان برفع كافة الاشغالات بمحيط المستشفي مع إزالة كشك مقام بالمخالفة وتحرير محضر سرقة تيار كهربائي لصاحبة مع تركيب كشافات إضاءة على أعمدة الإنارة لتحقيق الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها على مدار الساعة لمواجهة التعديات والإشغالات التي تتسبب في إعاقة حركة سير السيارات والمواطنين

