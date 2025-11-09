الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية واللجنة العليا للاستثمار 

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

   تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات 

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أهمية دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات داخل المناطق الصناعية، فضلًا عن التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لتساهم في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

مناقشة طلبات المستثمرين 

وخلال الإجتماع، تم مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص الموافقة على إثبات التنازل عن الملكية والموافقة علي الإيجار وتغيير مسمي عقد التخصيص وتغيير النشاط  وذلك  لإتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات وعقب مناقشة الطلبات.تمت الموافقة علي الطلبات المستوفاة للشروط وذلك لدفع عجلة الاستثمار وزيادة الناتج القومي.

اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة  

كما ترأس المحافظ  اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة لاستعراض ومناقشة عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية وتغيير مسمي عقد التخصيص لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقًا للقانون مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تلبية احتياجات المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

الالتزام بتطبيق القوانين 

وذلك  لرفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مع الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة.وستعمل المحافظة أيضا على توفير البيئة المناسبة والمناخ الداعم لإقامة مشروعات حقيقية تستفيد من الفرص الإستثمارية المتاحة على أرض الشرقية.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

الحضور فى الاجتماع 

  حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواءعبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومحمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ورؤساء الشركات والمعنيين من وكلاء الوزارت والهيئات 

