الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية "خلية مدينة نصر" لـ26 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5713 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر»، إلى جلسة 26 يناير المقبل، تنفيذًا للقرار السابق للمحكمة.

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالسلاح الأبيض بين عدد من الأشخاص بالدقهلية

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول في القضية تولى قيادة خلية إرهابية في غضون عام 2023، بمحافظتي القاهرة (مدينة نصر) والمنيا، تتبع أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، وتهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما اعتنق المتهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها ومبادئها المتطرفة.

كما نسبت إليهم النيابة تهم تمويل العمليات الإرهابية، فيما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالث والسادس تهمًا إضافية تتعلق بـ حيازة أسلحة نارية يُعتقد أنها كانت معدّة لاستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

الانضمام الي جماعة ارهابية الدائرة الثانية ارهاب المستشار وجدى عبد المنعم السلطات العامة تنظيم القاعدة الارهابي تأجيل محاكمة تنظيم داعش الإرهابي جماعة إرهابية تنظيم داعش تنظيم القاعدة جنايات مدينة نصر

