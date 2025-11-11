تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية "خلية مدينة نصر" لـ26 يناير

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5713 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر»، إلى جلسة 26 يناير المقبل، تنفيذًا للقرار السابق للمحكمة.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول في القضية تولى قيادة خلية إرهابية في غضون عام 2023، بمحافظتي القاهرة (مدينة نصر) والمنيا، تتبع أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، وتهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما اعتنق المتهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها ومبادئها المتطرفة.

كما نسبت إليهم النيابة تهم تمويل العمليات الإرهابية، فيما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالث والسادس تهمًا إضافية تتعلق بـ حيازة أسلحة نارية يُعتقد أنها كانت معدّة لاستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.