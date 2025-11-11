كيفية الحفاظ على الشعر في المدارس، وهل يمكن غسله يوميا؟

18 حجم الخط

العناية بالشعر خلال فترة المدارس من الأمور المهمة جدا، خاصة للفتيات اللاتى يتعرضن يوميا لعوامل تؤثر على صحة الشعر ولمعانه، مثل التوتر، وقلة النوم، وارتداء الحجاب لفترات طويلة، أو التعرض للشمس والغبار في الطريق إلى المدرسة.

في هذه الفترة المزدحمة بالدراسة والنشاطات، قد يهمل البعض العناية بشعرهن ظنا أن ذلك يتطلب وقت طويل، لكن في الحقيقة يمكن الحفاظ على شعر صحي ولامع بخطوات بسيطة ومنتظمة.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إنه قبل البدء في أي روتين عناية، يجب معرفة نوع الشعر اذا كان دهنيا، أو جافا، أو عاديا، أو مختلطا، والشعر الدهني يحتاج إلى غسيل متكرر لأن فروة الرأس تفرز الزيوت بسرعة، أما الشعر الجاف فيحتاج إلى ترطيب مستمر وتجنب الغسل المفرط، والشعر العادي يتطلب توازن بين النظافة والترطيب، ومعرفة نوع الشعر تساعد على اختيار الشامبو والبلسم المناسبين وتحديد عدد مرات الغسل المثالية.

خطوات العناية بالشعر فترة المدراس

وأضافت سهام أن من خطوات العناية اليومية بالشعر في فترة المدارس:

تمشيط الشعر برفق صباحا ومساء، ويجب استخدام مشط بأسنان واسعة لتمشيط الشعر من الأطراف إلى الأعلى لتجنب تكسره، خاصة بعد الاستحمام حين يكون الشعر رطب وضعيف.

استخدام شامبو لطيف خالى من الكبريتات، اختاري شامبو خفيف ومناسب لعمر الطالب أو الطالبة، ويفضل أن يحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا أو زيت جوز الهند، لأنها تنظف دون أن تجفف الشعر.

العناية بالشعر، فيتو

الترطيب باستخدام بلسم أو سيروم طبيعي، والبلسم خطوة ضرورية بعد الغسل، خاصة إذا كان الشعر طويل أو مجعد، ويمكن أيضا استخدام كمية صغيرة من زيت الأرجان أو زيت اللوز بعد التجفيف لترطيب الأطراف.

تجنب تسريحات الشعر المشدودة، وربط الشعر بشدة يضعف الجذور ويسبب تساقط مع الوقت، خصوصا عند ارتداء الحجاب أو القبعة المدرسية، لذا يفضل اختيار تسريحات بسيطة ومريحة مثل الضفيرة أو ذيل الحصان المنخفض.

استخدام غطاء رأس قطني ناعم (للبنات المحجبات)، والأقمشة القطنية تقلل الاحتكاك وتسمح بمرور الهواء إلى فروة الرأس، ما يقلل التعرق والرطوبة الزائدة التي قد تسبب القشرة.

التغذية الجيدة وشرب الماء، والشعر الصحي يبدأ من الداخل، لذا يجب تناول أطعمة غنية بالبروتين (كالبيض واللبن والعدس) والفيتامينات (خصوصا الحديد والزنك وفيتامين ب)،وكما أن شرب الماء بانتظام يساعد على ترطيب الشعر طبيعي.

عمل حمام زيت أو ماسك طبيعي مرة أسبوعيا، يمكن استخدام زيت الزيتون الدافئ أو خليط من العسل والأفوكادو لترطيب الشعر بعمق، يوضع لمدة 20 إغلى 30 دقيقة ثم يغسل،جيدًا.

قص الأطراف كل شهرين، يساعد ذلك في التخلص من التقصف وتحفيز نمو الشعر بشكل صحي.

تجنب أدوات الحرارة (المكواة، السيشوار)، يكفي ترك الشعر يجف طبيعي أو استخدام هواء بارد عند الضرورة.

