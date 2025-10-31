لحمايته والحفاظ عليه، أهم أسرار وخطوات العناية الليلية بشعرك

العناية بالشعر ليست مجرد خطوات صباحية من تمشيط واستخدام السيروم وترك الشعر يواجه اليوم بكل ما فيه من رياح وأتربة وتعرض حراري.



هناك مرحلة لا تقل أهمية تُسمى “مرحلة العناية الليلية بالشعر”، وهي السر الخفي وراء نضارة الشعر وكثافته ولمعانه.

كثير من النساء يركزن على الروتين الصباحي، بينما تهمل الغالبية ما يحدث خلال ساعات النوم، رغم أن الشعر يتعرض خلالها للجفاف والاحتكاك والتقصف.



وأوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن النوم عملية استشفاء طبيعية للجسم، وكذلك يمكن أن يكون للشعر إذا عرفنا كيف نعتني به بشكل صحيح قبل الذهاب للفراش.



لماذا العناية الليلية مهمة للشعر؟

خلال الليل، تنخفض حركة الجسم، ويقل تعرض الشعر للعوامل البيئية الضارة، ما يجعل الوقت مثاليًا لتغذيته وترطيبه.

فروة الرأس كذلك تكون في حالة راحة، وهو وقت مناسب لتغلغل الزيوت والمستحضرات الطبيعية داخل البصيلات.

هذا الروتين يساهم في:

تقليل تساقط الشعر.

منع الهيشان والتلف الناتج عن الاحتكاك بالوسادة.

زيادة لمعان الشعر ونعومته.

تقوية الشعر وتحفيز نموه.

ترطيب أطراف الشعر ومنع التقصف.

تهدئة فروة الرأس وتقليل القشرة والحكة.

ببساطة، العناية الليلية مثل “سبا منزلي” لشعرك قبل النوم يساعده على الاستفادة من كل لحظة راحة طوال الليل.

وصفات طبيعية للشعر

خطوات العناية الليلية بالشعر بالتفصيل

1. تمشيط الشعر بلطف

قبل أي خطوة، يجب فك التشابك ولكن برفق شديد. استخدمي فرشاة بأسنان واسعة أو مشط خشبي، وابدئي دائمًا من الأطراف ثم اصعدي إلى الجذور. هذه الطريقة تقلل التكسر وتمنع شد الشعر بقوة. التمشيط أيضًا ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز تغذية البصيلات.

2. ترطيب خفيف للشعر

قد لا يحتاج الشعر إلى حمام زيت كامل كل ليلة، ولكن ترطيبًا بسيطًا يستطيع صنع فرق كبير. يمكن استخدام:

بضع قطرات من سيروم الشعر.

زيت الأرجان أو جوز الهند بكمية قليلة جدًا.

كريم مرطب خفيف للأطراف فقط.

الهدف هنا هو الحفاظ على نعومة الشعر ومنع جفافه أثناء النوم دون أن يصبح دهنيًا.

3. العناية بفروة الرأس

فروة الرأس تحتاج عناية خاصة لأنها الأساس. في بعض الليالي، يمكن عمل مساج خفيف بزيت خفيف مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو لتحفيز الدورة الدموية. إذا كانت هناك مشكلات مثل القشرة، يمكن استخدام تونر فروة الرأس أو سيروم ليلي خفيف مخصص لها. هذا يساعد على تهدئة الحكة وتنشيط جذور الشعر دون انسداد المسام.

4. تسريح الشعر بشكل مناسب للنوم

ترك الشعر مفتوحًا أثناء النوم يزيد الاحتكاك ويؤدي للتشابك والتقصف. الأفضل جمع الشعر بطريقة مريحة مثل:

ضفيرة واحدة فضفاضة.

كعكة ناعمة غير مشدودة.

ربطة شعر قماشية (السلك سكرانشيز) بدلًا من الربطات المطاطية.

هذه الطرق تحافظ على الشعر مرتبًا وتحميه من التشابك، كما تساعد الضفيرة في إعطاء تموجات طبيعية ناعمة في الصباح.

5. النوم على وسادة حرير أو ساتان

من أهم أسرار الشعر الصحي أثناء النوم. أغطية الوسائد القطنية تمتص ترطيب الشعر وتسبب الاحتكاك الذي يؤدي للهيشان والتكسر. أما الساتان أو الحرير فيحافظان على الرطوبة ويقللان الاحتكاك. إذا لم يتوفر غطاء حرير، يمكن لف الشعر بطرحة حريرية خفيفة.

6. حماية أطراف الشعر

الأطراف هي الأكثر عرضة للتقصف لذا تحتاج عناية إضافية. ضعي كمية صغيرة جدًا من زيت خفيف أو سيروم على الأطراف فقط قبل النوم. هذا يساعد على منع الجفاف والتقصف مع الوقت.

7. تجنب النوم على شعر مبلل

النوم والشعر مبلل خطأ كبير. الشعر في هذه الحالة يكون أضعف ويصبح عرضة للتكسر، كما يزيد ذلك من احتمالية ظهور القشرة والتهاب فروة الرأس. إذا اضطررتِ لغسيل شعرك ليلًا، احرصي على تجفيفه جيدًا قبل النوم.

نصائح تعزز روتينك الليلي للشعر

تغيـير غطاء الوسادة وغسل الطرحة الحرير بانتظام للحفاظ على النظافة وتقليل الميكروبات.

استخدام مشط خشب لأنه يوزع الزيوت الطبيعية بشكل أفضل ويقلل الكهرباء الساكنة.

تناول كوب دافئ من الأعشاب المهدئة قبل النوم مثل البابونج أو النعناع للمساعدة في الاسترخاء، فالنوم الجيد ينعكس على الشعر أيضًا.

شرب الماء بكميات كافية طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر.

استخدام زيت الخروع على خط الشعر مرتين أسبوعيًا لتشجيع إنبات الشعر وتقوية الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.