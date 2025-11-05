زيوت ليلية للعناية بالشعر قبل النوم، سر نعومته وكثافته

العناية بالشعر قبل النوم من أهم العادات الجمالية التي تعتمد عليها الكثير من النساء للحفاظ على نعومة الشعر وصحته وقوته. ففترة الليل تمنح الشعر فرصة للتغذية العميقة بعيدًا عن العوامل البيئية الضارة مثل الشمس، التلوث، الحرارة، وأدوات التصفيف.





ومن أفضل الوسائل لتحقيق هذه العناية هي استخدام الزيوت الطبيعية قبل النوم، حيث تساعد على ترميم الشعر، تغذيته من الجذور وحتى الأطراف، وتقليل التساقط والتقصف، إلى جانب تعزيز اللمعان الطبيعي.



في هذا التقرير، نستعرض أهم الزيوت الليلية للعناية بالشعر قبل النوم، مع فوائد كل منها وطريقة الاستخدام المثالية للحصول على أقصى استفادة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



فوائد استخدام الزيوت للشعر قبل النوم

قبل التعرف على أنواع الزيوت، نتطرق سريعًا إلى فوائد استخدامها ليلًا، حيث إن النوم هو الوقت المثالي لامتصاص الشعر للمواد الطبيعية المغذية:



ترطيب عميق للشعر وفروة الرأس

تقليل التقصف والتكسر نتيجة إصلاح الطبقة الخارجية للشعرة.

تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

تقليل الهيشان والجفاف خاصة في الطقس البارد.

حماية الشعر من الاحتكاك أثناء النوم خاصة مع استخدام غطاء وسادة حرير أو ساتان.

تحسين مظهر الشعر ولمعانه عند الاستيقاظ.

أفضل زيوت ليلية للعناية بالشعر

1. زيت جوز الهند

يعتبر من الزيوت الأشهر للعناية بالشعر لاحتوائه على أحماض دهنية تخترق بصيلات الشعر وتغذيها من الداخل.

فوائده:

يقلل تقصف الأطراف

يعالج الهيشان

يوفر ترطيبًا قويًا

يحمي الشعر من فقدان البروتين

طريقة الاستخدام:

سخّني ملعقة صغيرة ووزعيها على الشعر، مع التركيز على الأطراف. يمكن تدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية.

مناسب للشعر الجاف والمجعد—قد لا يُناسب الشعر الدهني جدًا.

2. زيت الأرجان (الذهب السائل)

هذا الزيت المغربي مشهور بخصائصه القوية في إصلاح الشعر التالف.

فوائده:

ترميم الشعر المجهد بسبب الصبغات والحرارة

يمنح لمعانًا ونعومة حريرية

غني بفيتامين E والأحماض الدهنية

طريقة الاستخدام:

ضعي عدة قطرات ووزعيها على خصلات الشعر، يُفضل تجنب فروة الرأس للشعر الدهني.

3. زيت الخروع

من أفضل الزيوت لتكثيف الشعر وزيادة طوله.

فوائده:

تحفيز نمو الشعر

تقليل التساقط

تقوية البصيلات

طريقة الاستخدام:

استخدمي كمية صغيرة جدًا لأنه ثقيل القوام. يمكن تخفيفه بزيت اللوز أو الجوجوبا بنسبة 1:1 لتسهيل توزيعه.

4. زيت الزيتون البكر

زيت غني بمضادات الأكسدة والأحماض المغذية للشعر.

فوائده:

ترطيب عميق

حماية الشعر من التلف والجفاف

علاج القشرة الخفيفة

طريقة الاستخدام:

يُفضل استخدامه على الأطراف فقط للشعر الناعم حتى لا يصبح دهنيًا أكثر من اللازم.

5. زيت اللوز الحلو

خفيف وسهل الامتصاص، مناسب لجميع أنواع الشعر تقريبًا.

فوائده:

تنعيم وتغذية الشعر

تقوية البصيلات

تقليل الهيشان

طريقة الاستخدام:

ضعي كمية خفيفة على الشعر وفروة الرأس ودلّكي برفق.

6. زيت الجوجوبا

من الزيوت الأقرب في تركيبته لزيوت فروة الرأس الطبيعية.

فوائده:

تنظيم إفراز الدهون

ترطيب الشعر دون ترك ملمس دهني مزعج

مناسب للشعر الدهني والحساس

طريقة الاستخدام:

ضعي قطرات قليلة ودلّكي بها فروة الرأس قبل النوم.

نصائح مهمة عند استخدام الزيت قبل النوم

استخدمي كمية قليلة من الزيت خاصة إذا كان شعرك دهنيًا.

قومي بعمل تدليك خفيف لفروة الرأس لمدة 5 دقائق لتعزيز الامتصاص.

غطي شعرك بغطاء حرير أو منشفة قطنية خفيفة.

استيقظي واشطفي الشعر بشامبو خفيف (مرة واحدة فقط تكفي).

يُفضّل استخدام الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل نتيجة.

إذا كان شعرك خفيفًا تجنبي وضع الزيت على الجذور واكتفي بالأطراف.

وصفة ليلية مغذية لشعر قوي وسريع النمو

المكونات:

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة زيت الخروع

5 قطرات زيت الأرجان

اخلطي الزيوت ودلكي بها فروة الرأس والأطراف لمدة 5 دقائق. اتركيها طوال الليل واغسليه صباحًا.

هذه الوصفة ممتازة لمن يعانين من تساقط الشعر أو نمو ضعيف.

العناية بالشعر قبل النوم خطوة بسيطة لكنها فعّالة جدًا في تحسين صحته ومظهره بشكل ملحوظ. اختيار الزيت المناسب وفقًا لنوع شعرك، مع الحفاظ على روتين ثابت مرتين في الأسبوع فقط، كفيل أن يمنحك شعرًا أكثر قوة ولمعانًا ونعومة مع مرور الوقت.

اجعلي هذه العادة جزءًا من روتين جمالك الليلي، وستلاحظين الفرق بنفسك مع الاستمرار.

