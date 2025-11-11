الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بدء تجربة التدريس المشترك بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة إسيكس البريطانية

كلية الحقوق بجامعة
كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فيتو
انطلقت تجربة التدريس المشترك بين كلية الحقوق جامعة عين شمس، البرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة، وكلية القانون القانون بجامعة إسيكس البريطانية (University of Essex )، تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعتين.

وبحثا للترتيبات والاستعدادات النهائية للبدء في التنفيذ، استقبل الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بـجامعة عين شمس، الدكتور كونستانتينوس كاليريس (Dr. Konstantinos Kalliris) - أستاذ القانون الجنائي بجامعة إسيكس البريطانية-، وذلك ظهر  الأحد 9 نوفمبر 2025. وقد حضر اللقاء كل من الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام أحمد العطار مدير البرنامج الإنجليزي.

تجربة التدريس المشترك بين الجامعات المصرية والإنجليزية

وقد كان لكلية الحقوق قصب السبق في تطبيق تجربة التدريس المشترك بين الجامعات المصرية والإنجليزية، حيث إنها هي التجربة الأولى من نوعها على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية. وأول فعاليات التنفيذ، إلقاء الدكتور كونستانتينوس كاليريس محاضرات لمدة ثماني ساعات ضمن مقرر علم الإجرام والعقاب للفرقة الأولي والقانون الجنائي للفرقة الثانية، بالبرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد فتحي خليفة، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس.


ويأتي هذا التعاون في إطار اتفاق مشترك بين الجانبين، يتضمن تدريس جزء من المقررات باستخدام المواد التعليمية والوسائل الأكاديمية المعتمدة بجامعة إسيكس، مع إدراج هذا الجزء ضمن تقييم الطلاب النهائي، بما يعزز من مهاراتهم الأكاديمية ويُكسبهم خبرات تعليمية وفقًا للمعايير الدولية. وهذا التعاون هو ثمرة جهود كبيرة بذلها مكتب التعاون الدولي بالكلية بقيادة الدكتور/ أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة/ بسمة عادل نائب مدير مكتب التعاون الدولي.

وأكد الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في مسار التطوير الأكاديمي بالكلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة إسيكس يأتي في إطار رؤية الجامعة لتوسيع آفاق الشراكات الدولية ورفع جودة التعليم القانوني المقدم للطلاب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كونستانتينوس كاليريس عن سعادته بالمشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في مجالات القانون المختلفة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التواصل الأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة.

