المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء 4 جامعات جديدة

18 حجم الخط

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

ووجه الوزير بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلاب بعظمة حضارتهم المصرية، وتراثهم الثقافي الفريد، وتشمل الندوات التثقيفية والمعارض الطلابية والمسابقات البحثية التي تربط بين الماضي والحاضر، إلى جانب إعداد محتوى رقمي على منصات الجامعات يتناول أهمية المتحف المصري الكبير، وأبرز مقتنياته ورسائله الحضارية، فضلًا عن تنظيم زيارات طلابية للمتحف للتعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

دعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الاستمرار في تحسين جودة التعليم التكنولوجي، من خلال، مشيرًا إلى دور الجامعات التكنولوجية في تلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين المؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة لخدمة الصناعات التكنولوجية الحديثة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة استمرار الجامعات التكنولوجية في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

واستمع المجلس إلى عرض تقديمي قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، حول إحصائيات القبول بالجامعات التكنولوجية لعام 2025/2026، كما قدم عرضًا إحصائيًا للتنسيق الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي تضمن تطور أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية منذ عام 2019 وحتى العام الحالي، وتطور أعداد الطلاب الملتحقي بالجامعات خلال آخر عامين، وتسليط الضوء على أعداد الطلاب المقبولين خلال العام الداسي الحالي، وكذلك أعداد الطلاب المستفيدين من المنح والإعفاءات من الرسوم والمصروفات الدراسية

واستعرض أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، نتائج زياراته الميدانيّة للجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية، حيث قام بزيارة جامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، بهدف التعرف على أراء وتجارب الطلاب الدراسية في الجامعات التكنولوجية، وتوضيح أهمية البرامج الدراسية والتدريبات التطبيقية التي تقدمها الجامعات التكنولوجية، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء الجامعات التكنولوجية التالية: (جامعة كفر الشيخ التكنولوجية، جامعة دمياط الجديدة التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة قنا التكنولوجية)، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق من حيث المبدأ على برنامج تكنولوجيا العمليات الحيوية في جامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على برنامج تكنولوجيا تصميم وصناعة الحلى والمجوهرات بجامعة حلوان التكنولوجية.

وناقش المجلس مسودة اللائحة المالية الموحدة للجامعات التكنولوجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.