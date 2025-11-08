السبت 08 نوفمبر 2025
أخبار مصر

جامعة عين شمس تحصد جوائز التمثيل في مهرجان طنجة الدولي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حققت جامعة عين شمس إنجازًا فنيًا وثقافيًا جديدًا، وحصد منتخبها للتمثيل المسرحي جوائز التمثيل في فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، الذي أُقيم في المملكة المغربية خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري.

جاءت مشاركة جامعة عين شمس برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة،

شهدت الدورة منافسة قوية بمشاركة واسعة من دول العالم شملت إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، بولندا، ليتوانيا، الجبل الأسود، البرتغال، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، مما أضفى على المهرجان أجواء فنية وثقافية متميزة.

قدم منتخب جامعة عين شمس العرض المسرحي "الظل"، المأخوذ عن النص المسرحي "قضية ظل الحمار" للكاتب العالمي فريدريش دورينمات، ومن إخراج خالد أحمد. وقد عُرض العمل على مسرح بيكيت يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

نال العرض إعجاب وتقدير لجنة التحكيم والجمهور، وتمكن من حصد جوائز التمثيل بالمهرجان، حيث فاز الطالب محمد عبد العزيز أبو كليل الطالب بكلية الآداب بجائزة أفضل ممثل والطالب أحمد فتحي السويفي بجائزة التميز في التمثيل.

رافق منتخب الجامعة وفد رسمي برئاسة الدكتورة سمر رجب المدرس بكلية التربية - رائد أسرة من أجل مصر، وضم الوفد الطالبة وسام خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالإضافة إلى فريق التمثيل المسرحي.

كانت الجامعة بدأت  الإعداد للعرض وإجراء البروفات الخاصة به منذ شهر سبتمبر 2025، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمشاركة منذ التواصل مع إدارة المهرجان وحتى موعد سفر الوفد، وذلك بتنسيق وإشراف إداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنفيذ مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب والمتخصصين في مجال المسرح بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويعد هذا الإنجاز دليلًا على اهتمام جامعة عين شمس بدعم ورعاية المواهب الطلابية في كافة المجالات الفنية والثقافية، مما يعزز مكانتها كمنارة للعلم والثقافة.

