رياضة

موعد التدريب الثاني لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان

يخوض منتخب مصر الأول  لكرة القدم  بقيادة حسام حسن تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - باستاد العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا.

 

ويستعد  منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان وديا خلال معسكر الفراعنة المقام في مدينة العين الإماراتية في  الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وأوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان الودية.

 

ويصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة العين الإماراتية، اليوم الثلاثاء، استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر  .

 

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

 

 قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر 

محمد الشناوي 
أحمد الشناوي
محمد صبحي 
مصطفي شوبير

محمد هاني 
محمد حمدي 
احمد فتوح 
رامي ربيعة
خالد صبحي 
حسام عبد المجيد 
محمد إسماعيل

مروان عطية 
حمدي فتحي 
مهند لاشين 
محمد شحاته 
محمود صابر 
محمود حسن تريزيجيه 
إبراهيم عادل
مروان عثمان 
عمر مرموش 
أحمد سيد زيزو 
محمود عبد الحفيظ زلاكة
محمد صلاح

أسامة فيصل 
صلاح محسن 
مصطفى محمد

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين)

