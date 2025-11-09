الإثنين 10 نوفمبر 2025
استدعاء دونجا وطاهر لمعسكر منتخب مصر وتريزيجيه يخضع للكشف الطبي

نبيل عماد دونجا،
نبيل عماد دونجا، فيتو
أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تقرر استدعاء الثنائي طاهر محمد طاهر ونبيل دونجا لمعسكر شهر نوفمبر بعد تأكد إصابة الثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين وصعوبة لحاقهما بالمعسكر.

تريزيجيه يخضع لكشف طبي

ويخضع الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد إسماعيل لكشف طبي يوم الاثنين بمعسكر الفريق بمدينة العين الإماراتية.

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

و ينطلق يوم 10 نوفمبر من الشهر الجاري معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري باستاد هزاع بن زايد على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم طاهر محمد طاهر نبيل دونجا ابراهيم عادل مهند لاشين إبراهيم حسن تريزيجيه

