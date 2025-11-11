مدير مكافحة الإدمان بمؤتمر النقل الذكي: الكشف على 160 ألف سائق وتنفيذ 2000 نشاط توعوي

18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي: إن منظومة النقل والطرق شهدت تطويرًا كبيرًا، انطلاقًا من مبدأ احترام حقوق المواطنين وتعزيز فرص الاستثمار ورفع القدرة التنافسية.

الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

جاء ذلك خلال جلسة “السلامة على الطرق ووسائل المواصلات”، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025”، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف عثمان أن القدرة التنافسية التي تسعى الدولة لتحقيقها تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن اختيار وزارة النقل، بقيادة الفريق كامل الوزير، لهذه الجلسة يؤكد الحرص الشديد على سلامة وسائل النقل.

وأشار إلى أن ترسيخ مفهوم سلامة المواطنين على الطرق يتطلب وجود منظومة متكاملة من المسارات المترابطة ووسائل النقل المطابقة للمواصفات، إلى جانب رفع مستوى الوعي الاجتماعي.

وأوضح عثمان أن الصندوق أصدر في عام 2020 تشريعًا للكشف عن متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن حوادث السائقين المتعاطين تزيد معدل الحوادث ثلاث مرات عن المعدل الطبيعي، مما يشكل خطورة كبيرة على السلامة العامة. وأضاف: “استطعنا حاليًا تخفيض النسبة لأقل من 1%، مع التركيز على المرافق الحيوية، ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل”.

ولفت إلى بدء حملات مكثفة على سائقي الحافلات المدرسية لحماية الطلاب، مبينًا أن نسبة التعاطي بين هؤلاء السائقين كانت 12% عام 2019، وأصبحت حاليًا 7.7%.

وأضاف أن الحملات تشمل أيضًا السائقين المهنيين، حيث جرى الكشف على نحو 160 ألف سائق حتى الآن، إلى جانب تنفيذ أكثر من 2000 نشاط ميداني توعوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.