رئيس السكك الحديدية: تطوير الوحدات بإدخال عربات جديدة وإجراء الصيانة الدورية وتحديث أنظمة التشغيل

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن الندوة التي نظمتها الهيئة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سلامة منظومة النقل، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تطوير قطاع النقل وتحقيق أعلى معايير الأمان للمواطنين من خلال منظومة متكاملة ومتطورة.

معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025”

جاء ذلك خلال جلسة السلامة على الطرق وفي وسائل المواصلات، ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025”، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأوضح “عامر” أن الهيئة تشهد طفرة كبيرة في تطوير وحداتها من خلال إدخال عربات جديدة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحدات العاملة، وتحديث أنظمة التشغيل، وتطوير الورش، وتحديد مسارات الخطوط، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة العمل.

الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الانتماء والحفاظ على ممتلكات الدولة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن سكك حديد مصر تشارك بفاعلية في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الانتماء والحفاظ على ممتلكات الدولة، ونشر الوعي المجتمعي، بالتعاون مع عدد من الجهات من بينها وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف، من خلال تنظيم الندوات التعليمية والثقافية.

وأضاف أن تلك الندوات تهدف إلى التوعية بالسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض المواطنين، مثل العبور من أماكن غير مخصصة للمشاة أو إلقاء المخلفات على خطوط السكك الحديدية، مؤكدًا أن الهيئة تضع السلامة في مقدمة أولوياتها، باعتبار النقل أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة.

واختتم “عامر” حديثه بالإشارة إلى أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات والندوات التوعوية والتثقيفية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بهدف ترسيخ ثقافة الأمان والسلامة في منظومة النقل المصرية.

