الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 12 ألف طن و600 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و(600) شاحنة و(30) سيارة.

وشملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(184) شاحنة و(10) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(416) شاحنة و(20) سيارة.

تداول 12 ألف طن و600 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تغادر ميناء سفاجا اليوم العبارة امل بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين Alcudia Express  والحرية. 

وشهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(166) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، ايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا بموانيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات

مواد متعلقة

حركة نشطة بميناء دمياط واستقبال 10 سفن ومغادرة 14 خلال 24 ساعة

نشاط مكثف بميناء دمياط وتداول أكثر من 88 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

ضبط 140 طن أسمدة مغشوشة وزيوت سيارات مجهولة المصدر بالجيزة

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة خلال 24 ساعة

التحفظ على 53 طنا من اللحوم الفاسدة قبل طرحها بالأسواق بالإسكندرية

حملات رقابية مكثفة على الأسواق تضبط 53 طن لحوم منتهية الصلاحية بالإسكندرية

ضبط أكثر من 16 ألف مخالفة تموينية خلال عام بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

"معلومات الوزراء" يكشف تكلفة التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة

القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

اليوم، تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

سعر الدينار الأردني يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية