مساعد وزير والرياضة بمؤتمر النقل الذكي: خسائر حوادث الطرق تصل لـ5% من الناتج المحلي

قال مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشئون الاستراتيجية: إن الوزارة تشارك اليوم في الجلسة انطلاقًا من أهداف رؤية مصر الهادفة إلى التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أكبر شبكات الطرق الحديثة لتوفير مسارات آمنة للمواطنين.

معدل الخسارة الاقتصادية الناتجة عن حوادث الطرق 

وأضاف مجدي خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي أن السلامة على الطرق تشكل أولوية هامة، خاصة وأن الدول تتكبد خسائر كبيرة بسبب حوادث المرور. وأوضح أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن معدل الخسارة الاقتصادية الناتجة عن حوادث الطرق يصل إلى ما بين 2 و5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت في خطة العام المالي 2025-2026 محورًا توعويًا للحفاظ على سلامة الطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تشجيع القيادة الآمنة ونشر الرسائل التوعوية التي تحث على الالتزام بالسرعة المسموح بها، والانتباه للمشاة ووسائل النقل الأخرى، والالتزام بإشارات المرور، وارتداء وسائل الحماية عند توفرها.

الاستثمار في الوعي من أفضل أنواع الاستثمار

كما أشار مجدي إلى أن المبادرات التوعوية ستتوسع لتشمل مراكز الشباب في المحافظات، مما يجعل التوعية جزءًا من أنشطة الشباب المحلية. وأضاف أن الاستثمار في الوعي يُعد من أفضل أنواع الاستثمار، كونه يحمي حياة المواطنين ويعزز سلامتهم.

