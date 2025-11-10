كامل الوزير: العلاقة بين النقل والصناعة تكاملية ولا يمكن الفصل بينها

18 حجم الخط

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن النقل والصناعة متلازمان بشكل وثيق، وأن أي صناعة أو منطقة صناعية لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود وسائل نقل قوية.

وأضاف الوزير أن النقل مسئول عن جلب المواد الخام إلى المناطق الصناعية، ونقل المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح الوزير أن وجود موانئ قوية أمر أساسي، مشيرًا إلى أن مصر تستورد مواد أولية من الخارج وأعطي مثلا حال استيراد بعض الخامات من جنوب أفريقيا والبرازيل، أو المواد البترولية والكيماوية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبالتالي فإن وجود وسائل نقل قوية وموانئ متطورة لاستقبال هذه المواد يعد شرطًا أساسيًا لنجاح الصناعة.

وأشار الوزير إلى أن وسائل النقل الداخلية القوية مثل الطرق والسكك الحديدية والشاحنات ووسائل النقل النهري ضرورية لنقل المنتجات داخليًا أو تصديرها للخارج، ما أن وجود أسطول نقل بحري ونهري قوي يدعم القدرة على تداول البضائع بكفاءة، مؤكدًا أن الصناعة القوية هي الأساس لإنشاء وسائل نقل قوية، والعلاقة بينهما علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بينها.

وفيما يتعلق بالسياسة وعلاقتها بالنقل، قال الوزير إن وسائل النقل تمثل جسورًا للتعاون والصداقة بين الدول، وجود بنية تحتية نقل قوية يربط بين الدول والمجتمعات ينعكس مباشرة على العلاقات السياسية ويعزز التعاون بين الشعوب.

أوجه التعاون بين مصر وأفريقيا

واستشهد الوزير بمثال التعاون بين مصر وأفريقيا، مؤكدًا أن أي خلاف سياسي لا يمنع التعاون في مشاريع النقل، مثل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذي يربط مصر والسودان وإثيوبيا ويمر عبر ١٠ دول أفريقية.

وأضاف أن هذه الممرات تربط الشعوب وتعمق العلاقات، حتى في حالات وجود بعض الخلافات السياسية، كما أنها تدعم التجارة وتخلق روابط سياسية قوية بين الدول.

وأشار الوزير إلى أن وجود وسائل نقل متطورة يزيد من التبادل التجاري ويقوي العلاقات السياسية، مؤكدًا أن تركيا والمملكة الأردنية الهاشمية وسوريا، على سبيل المثال، تستفيد من الربط البري والسككي والبحري لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع مصر.

واختتم الوزير تصريحاته بالقول إن أي تعطيل لحركة النقل أو التجارة، سواء في النقل البحري أو البري أو السككي، يؤثر سلبًا على الاقتصاد والعلاقات السياسية، بينما وجود بنية نقل قوية يحقق تأثيرًا إيجابيًا على جميع المستويات، مؤكدًا أن العلاقة بين النقل والسياسة هي علاقة تبادلية وأن الهدف دائمًا هو تحقيق تأثير إيجابي مستدام.

