الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير: العلاقة بين النقل والصناعة تكاملية ولا يمكن الفصل بينها

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل
18 حجم الخط
ads

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن النقل والصناعة متلازمان بشكل وثيق، وأن أي صناعة أو منطقة صناعية لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود وسائل نقل قوية. 

وأضاف الوزير أن النقل مسئول عن جلب المواد الخام إلى المناطق الصناعية، ونقل المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية. 

وأوضح الوزير أن وجود موانئ قوية أمر أساسي، مشيرًا إلى أن مصر تستورد مواد أولية من الخارج وأعطي مثلا حال استيراد بعض الخامات من جنوب أفريقيا والبرازيل، أو المواد البترولية والكيماوية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبالتالي فإن وجود وسائل نقل قوية وموانئ متطورة لاستقبال هذه المواد يعد شرطًا أساسيًا لنجاح الصناعة. 

وأشار الوزير إلى أن وسائل النقل الداخلية القوية مثل الطرق والسكك الحديدية والشاحنات ووسائل النقل النهري ضرورية لنقل المنتجات داخليًا أو تصديرها للخارج، ما أن وجود أسطول نقل بحري ونهري قوي يدعم القدرة على تداول البضائع بكفاءة، مؤكدًا أن الصناعة القوية هي الأساس لإنشاء وسائل نقل قوية، والعلاقة بينهما علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بينها.

وفيما يتعلق بالسياسة وعلاقتها بالنقل، قال الوزير إن وسائل النقل تمثل جسورًا للتعاون والصداقة  بين الدول، وجود بنية تحتية نقل قوية يربط بين الدول والمجتمعات ينعكس مباشرة على العلاقات السياسية ويعزز التعاون بين الشعوب.

أوجه التعاون بين مصر وأفريقيا 

واستشهد الوزير بمثال التعاون بين مصر وأفريقيا، مؤكدًا أن أي خلاف سياسي لا يمنع التعاون في مشاريع النقل، مثل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذي يربط مصر والسودان وإثيوبيا ويمر عبر ١٠ دول أفريقية.

وأضاف أن هذه الممرات تربط الشعوب وتعمق العلاقات، حتى في حالات وجود بعض الخلافات السياسية، كما أنها تدعم التجارة وتخلق روابط سياسية قوية بين الدول.

وأشار الوزير إلى أن وجود وسائل نقل متطورة يزيد من التبادل التجاري ويقوي العلاقات السياسية، مؤكدًا أن تركيا والمملكة الأردنية الهاشمية وسوريا، على سبيل المثال، تستفيد من الربط البري والسككي والبحري لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع مصر.

واختتم الوزير تصريحاته بالقول إن أي تعطيل لحركة النقل أو التجارة، سواء في النقل البحري أو البري أو السككي، يؤثر سلبًا على الاقتصاد والعلاقات السياسية، بينما وجود بنية نقل قوية يحقق تأثيرًا إيجابيًا على جميع المستويات، مؤكدًا أن العلاقة بين النقل والسياسة هي علاقة تبادلية وأن الهدف دائمًا هو تحقيق تأثير إيجابي مستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النقل الصناعة التجارة السياسة الموانئ البنية التحتية الاقتصاد المواد الخام المنتجات السكك الحديدية النقل البحرى التعاون الربط الأسواق العلاقات الدولية

مواد متعلقة

وزير النقل القطري: نسعى لتوسيع التعاون مع مصر

مؤتمر النقل الذكي يناقش محاور التجارة العالمية والإقليمية بحضور 7 وزراء

وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني يشيد بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية

رئيس "أوراسكوم": شبكة القطارات السريعة ستؤدي إلى نقلة نوعية في قطاع السياحة

تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري

اليوم، توقيع اتفاقيات جديدة بالنقل البري والسكك الحديدية

نائب رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان افتتاح المركز التدريبي للخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية