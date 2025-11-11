الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

ليفاندوفسكي،فيتو
ليفاندوفسكي،فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن مصير روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة مع فريقه.

وأكدت صحيفة SPORT أن روبرت ليفاندوفسكي يشعر بالراحة هو وعائلته في برشلونة، لدرجة أن الحصول على راتب ضخم في دوري آخر، أمر لا يجذبه.

 

وسجّل روبرت ليفاندوفسكي 7 أهداف في 9 مباريات بالدوري الإسباني، ما جعله يفكر جديًّا في مواصلة تجربته مع برشلونة.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع "البلوجرانا" في صيف 2026.

وذكر ذات المصدر، أن برشلونة لم يتخذ قرارًا بعد بشأن تجديد عقد "ليفا".

وبينما يُفضل البعض بقاء البولندي المخضرم موسمًا إضافيًّا، يطالب البعض برحيله من أجل تقليص فاتورة الرواتب الباهظة.


وأفادت الصحيفة الكتالونية، أن ليفاندوفسكي لا يطالب بدور قيادي مع الفريق، ويوافق على مواصلة اللعب على نفس النسق الحالي حيث لا يشارك أساسيًا بشكل منتظم.

واختتمت التقارير أن المهاجم صاحب 37 عامًا لا يستبعد  فكرة الاعتزال، إن لم يحصل على عرض خارجي مُرضٍ على الصعيدين المهني والشخصي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني ليفاندوفسكي وبرت ليفاندوفسكي برشلونة

مواد متعلقة

جراديشار يقود تشكيل الأهلي أمام الزمالك بنهائي السوبر المصري

حافلة الأهلي تصل ستاد بن زايد استعدادا لمواجهة الزمالك بنهائي السوبر

شاهد، تحرك الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

شاهد جاهزية ستاد محمد بن زايد قبل نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

شاهد كأس وميداليات السوبر المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك

إبراهيم حسن يحذر: خروج أي لاعب عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من المنتخب

تفاصيل معسكر نوفمبر لمنتخب مصر المشارك بكأس العرب

أول مباراة قمة ضد الزمالك، زيزو في اختبار صعب مع الأهلي بنهائي السوبر

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية