تقارير تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن مصير روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة مع فريقه.

وأكدت صحيفة SPORT أن روبرت ليفاندوفسكي يشعر بالراحة هو وعائلته في برشلونة، لدرجة أن الحصول على راتب ضخم في دوري آخر، أمر لا يجذبه.

وسجّل روبرت ليفاندوفسكي 7 أهداف في 9 مباريات بالدوري الإسباني، ما جعله يفكر جديًّا في مواصلة تجربته مع برشلونة.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع "البلوجرانا" في صيف 2026.

وذكر ذات المصدر، أن برشلونة لم يتخذ قرارًا بعد بشأن تجديد عقد "ليفا".

وبينما يُفضل البعض بقاء البولندي المخضرم موسمًا إضافيًّا، يطالب البعض برحيله من أجل تقليص فاتورة الرواتب الباهظة.



وأفادت الصحيفة الكتالونية، أن ليفاندوفسكي لا يطالب بدور قيادي مع الفريق، ويوافق على مواصلة اللعب على نفس النسق الحالي حيث لا يشارك أساسيًا بشكل منتظم.

واختتمت التقارير أن المهاجم صاحب 37 عامًا لا يستبعد فكرة الاعتزال، إن لم يحصل على عرض خارجي مُرضٍ على الصعيدين المهني والشخصي.

