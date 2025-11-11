الشرطة بالإسكندرية تساعد مواطنا مسنا للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

18 حجم الخط

في مشهد إنساني يعكس حرص رجال الشرطة على تقديم الدعم الكامل للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، استجابت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لالتماس أحد المواطنين من كبار السن، وساعدته على الخروج من منزله للتوجه إلى مقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشاد المواطنون بهذا التصرف الإنساني من رجال الشرطة، مؤكدين حرصهم على تسهيل عملية الإدلاء بالأصوات وتذليل العقبات أمام الناخبين، بما يضمن مشاركة آمنة وفعالة في العملية الانتخابية في أجواء من الأمن والطمأنينة.

