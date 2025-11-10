الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

المطرب الشعبي إسماعيل
المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
يُشيع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، ظهر غد الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من منطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وذلك بعد وفاته متأثرًا بإصاباته داخل مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا.

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد وفاته متأثرًا بإصاباته في حادث المنيا

ومن المنتظر أن تشهد الجنازة حضورًا واسعًا من أصدقائه في الوسط الفني وعدد من محبيه من مختلف المحافظات، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة في هذا المصاب الأليم.

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

وكان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي قد رحل عن عالمنا بعد أيام من الصراع مع الإصابة التي لحقت به في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودته من إحياء حفل فني بمحافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرع ٤ من أسرة واحدة وإصابة عدد من أفراد فرقته الموسيقية.

ويُعد الليثي من أبرز الأصوات الشابة في الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق شهرة واسعة بأعماله التي لاقت رواجًا كبيرًا بين جمهور الفن الشعبي المصري.

الجريدة الرسمية