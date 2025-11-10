الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

انتخابات النواب 2025، سيدات قحافة بالفيوم يشاركن في التصويت

عجوز بالفيوم تدلي
عجوز بالفيوم تدلي بصوتها
شهدت لجان معهد الفتيات الأزهري بمدينة الفيوم، والمسألة الإعدادية، ومدرسة البحوث الرسمية للغات بمدينة الفيوم، إقبالا من السيدات كبار السن بشكل ملحوظ. 

وقالت الحاجة أم محمد: عمري 80 سنة ونزلت انتخب ابن منطقتي،  لأن الجار للجار، حتى وإن كنت مريضة، بس جاري له على حق الجيرة.

وقال خالد فؤاد عضو أمانة حزب مستقبل وطن: إن اللجان الثلاث المشار إليها تضم أبناء منطقة قحافة، وهي منطقة إلى حد ما ما زالت تحتفظ بعاداتها الريفية، ومازال نظام العائلات هو الذي يسيطر عليها.

اعداد المقيدين بجداول الفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخب  من ابناء الفيوم،  يدلون بأصواتهم أمام  343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الاربع

فقد تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الاولى التى تضم قسم اول وثانى  ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم  18 مرشح 11 مستقل و7 مرشحين من الاحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا ويتنافس فيها 22 مرشح 18 مستقل و4 من الاحزاب  والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، ويتنافس فيها 22 مرشح 15 مستقل و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز ابشواى ويوسف الصديق  والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الاحزاب.

المقاعد المخصصة للفيوم

ويبلغ اجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعد منهم  9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الاولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

وتم توزيع المراكز الانتخابية فى الفيوم البالغ عددها  284 مركز انتخابيا  منها 40 فى مركز شرطة الفيوم و16 فى قسم اول و8 فى قسم ثانى و25 فى مركز شرطة سنورس و18 فى مركز شرطة سنهور القبلية و30 مركز انتخابى فى طامية و73 فى مركز اطسا و36 فى مركز ابشواى و16 فى يوسف الصديق و18 فى مركز شرطة الشواشنة و4 لجان للفرز فى المحافظة.

