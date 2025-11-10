رئيس حزب الوفد يدعو المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

دعا الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ومسئولية تقع على عاتق كل مواطن ومواطنة.

وقال "يمامة" في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة بدر بدائرة الدقي بمحافظة الجيزة: إن حزب الوفد يخوض انتخابات مجلس النواب بـ 42 مرشحًا على النظام الفردي على مستوى محافظات الجمهورية، من بينهم 20 مرشحًا في المرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

كما يشارك الحزب بـ 22 مرشحًا في المرحلة الثانية التي تضم 12 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى 7 مرشحين على القائمة الوطنية.

وأوضح رئيس حزب الوفد أن الحزب شكل لجنة لاختيار أفضل الكوادر التي تتمتع بشعبية وثقة جماهيرية في دوائرها، مؤكدًا أنه تم الدفع بمرشح واحد في كل دائرة لضمان وحدة الصوت الوفدي والتنافس بقوة على المقاعد.

وأكد "يمامة" أن حزب الوفد، بتاريخه العريق ودوره الوطني الممتد، يعمل لصالح المواطن المصري ويساند الدولة المصرية، مشددًا على أن الحزب يتبنى نهج المعارضة الوطنية البناءة التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها.

وحث رئيس الحزب المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، قائلًا: «المشاركة واجب وطني، وعلى كل مواطن أن يمارس حقه الانتخابي بإيجابية».

واختتم الدكتور عبدالسند يمامة تصريحاته بالتأكيد على أن معايير اختيار المرشحين داخل الحزب تعتمد على قدرة النائب على أداء دوره الرقابي والتشريعي بكفاءة، قائلًا: «نختار من لديه الكفاءة والخبرة للقيام بهذا الدور الوطني داخل البرلمان».

