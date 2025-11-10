الإثنين 10 نوفمبر 2025
مسنة على كرسي متحرك تدلي بصوتها في انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

مسنه تدلي بصوتها
مسنه تدلي بصوتها ومحافظ الإسكندرية يلتقط صوره معها، فيتو
شهدت مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية المشتركة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية مشهدا مؤثرا، حيث حضرت سيدة مسنة على كرسي متحرك للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، وهي ترفع علم مصر وتردد بحماس: «تحيا مصر».

وقامت ضابطة من مديرية أمن الإسكندرية بمساعدة السيدة، حيث اصطحبتها على الكرسي المتحرك حتى داخل لجنتها الانتخابية لتتمكن من الإدلاء بصوتها بسهولة ويسر.

كما حرص الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على التقاط صور تذكارية مع السيدة المسنة، مشيدا بمدى حرصها وإصرارها على المشاركة في العملية الانتخابية رغم ظروفها الصحية، مؤكدا أن هذا السلوك يعبر عن الوعي الوطني والمواطنة الصادقة. 

وقالت السيدة عقب الإدلاء بصوتها: «الانتخابات حق لكل واحد في البلد، ولازم كلنا ننزل ننتخب حبًا في مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي… تحيا مصر بشعبها وجيشها ورئيسها».

وفي نفس اللجنة، شارك أحد المسنين مستعينًا بعكاز في الإدلاء بصوته، مؤكدا أنه حرص على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري، قائلًا: «لازم كلنا نشارك، علشان بلدنا تستمر في طريقها للأفضل».

وتواصل لجان الاقتراع بالإسكندرية استقبال الناخبين وسط إقبال متزايد وتنظيم أمني.

 

 

