المصرية لحقوق الإنسان تطالب هيئة الانتخابات باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية

تتابع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025، خلال اليوم الأول للتصويت داخل مصر، الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، وذلك في إطار عملها الميداني المصرح به من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالبت المنظمة الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية

تنظيم العمليات الانتخابية بعض الملاحظات

وقالت المنظمة إنها رصدت من خلال متابعيها، عددًا من الإيجابيات في التنظيم العام للعملية الانتخابية، إلى جانب بعض الملاحظات والمخالفات التي تستوجب الانتباه والمعالجة.

وشهد عدد من اللجان انتظاما في فتح أبوابها واستقبال الناخبين، مع تعاون إيجابي من القائمين عليها وتوفير حد أدنى من الأجواء الآمنة والملائمة للإدلاء بالأصوات.

- محافظة قنا، مركز قوص – مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية (اللجنة رقم 2)، رصد متابعي المنظمة انتظام سير العملية الانتخابية دون تدافع أو فوضى، وعدم وجود دعاية انتخابية في محيط اللجنة، فيما لوحظ تأخر فتح اللجنة حتى الساعة 9:20 صباحًا.



- قرية الصياد – مركز نجع حمادي (اللجنة رقم 35)، شهدت اللجنة إقبالًا جيدًا وتنظيمًا مُرضيًا.

- محافظة أسيوط، المعهد الديني الأزهري بعلوان (اللجنة رقم 1)، تم تسجيل انتظام سير العملية داخل اللجنة، مع غياب التزاحم، إلا أنه تم رصد تواجد عناصر تابعة لحزب معين تدير سجلات الناخبين وتوجههم داخل محيط اللجنة، بالإضافة إلى دعاية غير مباشرة لأحد المرشحين عبر وسائل النقل.

- محافظة أسيوط، مدرسة الغنايم الإعدادية بنات، سُجل انتظام في الفتح وسير هادئ للعملية الانتخابية دون مخالفات تذكر.

- في نفس المحافظة، مدرسة الشهيد عبد الله أحمد دياب (اللجنة رقم 124)، هدوء وتنظيم جيد، ووجود سيارات إسعاف وتأمين ملائم، بينما ظل الإقبال محدودًا خلال الساعات الأولى من اليوم الانتخابي.

- محافظة الجيزة، مدرسة أم دينار الابتدائية المشتركة – مركز منشأة القناطر (اللجنة 443)، فُتحت اللجنة في موعدها المحدد، وتمت العملية في هدوء، غير أن الإقبال كان ضعيفًا في الساعات الأولى، مع ملاحظة وجود منسقين لعدد من الأحزاب أمام اللجنة لتوجيه المواطنين والتأثير علي اختيارتهم.

- مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة – مركز الوراق (اللجنتان 472 و473)، تم رصد تنظيم جيد داخل وخارج المقر، وتوفير أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، إلا أن هناك دعاية مكثفة لصالح حزب معين في محيط اللجنة.

أماكن انتظار للناخبين

- محافظة الجيزة، مدرسة الشهيد إيهاب مرسي الرسمية للغات – حدائق أكتوبر، كانت الإجراءات الأمنية مرضية مع تخصيص أماكن انتظار مناسبة للناخبين، غير أن بعض المواطنين جلسوا على الأرض لعدم وجود كراسي كافية.

- محافظة الجيزة، العمرانية، مدرسة أحمد جمال الفقي، تم رصد تكدس وزحام داخل المدرسة بسبب وجود طلاب أثناء العملية الانتخابية، مما يعرضهم للخطر، ويؤثر على انسيابية الدخول إلى اللجان.

- محافظة الأقصر، معهد فتيات القرنة الإعدادي والثانوي (اللجنة رقم 18)، رُصدت حالات شراء أصوات بمبالغ مالية لصالح مرشح معين، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تمس نزاهة الاقتراع.

وجود سيارات الإسعاف أمام اللجان



- محافظة الأقصر، مدرسة الحرية – مركز الأقصر (اللجنة رقم 40)، تمت الإشادة بالتنظيم العام داخل اللجنة، وتواجد سيارات إسعاف ورجال أمن، إلا أن الإقبال ضعيفً.

- محافظة سوهاج، مدرسة بندار الغربية الابتدائية – مركز جرجا (اللجنة رقم 31)، رصد متابعي المنظمة انتظام كامل في سير العملية الانتخابية دون وجود دعاية أو مخالفات في محيط اللجنة.

تنظيم خارج اللجان

تشير المتابعات الميدانية للمنظمة إلى أن الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات اتسمت بالهدوء النسبي والتنظيم العام في أغلب المحافظات، مع تعاون جيد من الأجهزة الأمنية ورؤساء اللجان، وغياب لمظاهر العنف أو التكدس.

كما رصدت المنظمة بعض الملاحظات الجوهرية مثل: تأخر فتح بعض اللجان، وتواجد الدعاية الحزبية داخل محيط المقار، ومنع بعض المراقبين من أداء مهامهم، ومحاولات شراء الأصوات.

