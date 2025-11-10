الكشف علي 381 تلميذا في مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا " بجامعة بنها

18 حجم الخط

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس والاكتشاف المبكر للأمراض التي قد تؤثر على القلب نتيجة التهابات اللوزتين أو الحمى الروماتيزمية، حفاظًا على صحة وسلامة الجيل الصغير.

الكشف على 381 تلميذا في مبادرة جامعة بنها "من أجل قلوب أطفالنا "



جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" تهدف إلى تنفيذ قوافل طبية ومسوح ميدانية شاملة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة القليوبية، بهدف الكشف المبكر عن الحالات المرضية، وتقديم خدمات طبية وتوعوية متكاملة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة إلى المستشفيات الجامعية لمتابعتها.



وأضاف " الجيزاوي " أن هذه المبادرة تؤكد على الدور المجتمعي لجامعة بنها في الاهتمام بصحة الطلاب داخل مدارس المحافظة، والعمل على رفع الوعي الصحي بين الأطفال وأولياء الأمور بأهمية الفحص الدوري والعلاج المبكر، لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل، لافتا إلي مواصلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية في مختلف مراكز محافظة القليوبية، دعمًا لجهود الجامعة في تحقيق التنمية الصحية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.

وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إطلاق أولي فاعليات من أجل قلوب أطفالنا

من جانبها أشارت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن الجامعة قامت بإطلاق أولى فعاليات المبادرة بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية الحديثة رقم (2) بمركز كفر شكر، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 260 طفلًا في تخصصي الرمد والأنف والأذن والحنجرة، بإجمالي 381 كشفًا طبيًا شمل 121 حالة أمراض العيون (رمد)، و260 حالة أمراض الأنف والأذن، وتم اكتشاف حالات التهاب اللوز المزمن بالإضافة إلي عمل 33 نظارة طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.