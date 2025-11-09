هندسة بنها تفوز بالمركز الأول في مسابقة تصميم "إبداع وابتكار" النسخة الـ 25

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول فريق كلية الهندسة بشبرا على المركز الأول في مسابقة تصميم "إبداع وابتكار" النسخة الخامسة والعشرون التي تقدمها شركة حسن علام للعقارات، والتي تهدف إلى إعادة تصور المساحات الحضرية من خلال هندسة المناظر الطبيعية المبتكرة والمستدامة.

ووجه " الجيزاوي " التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في كافة المسابقات والفعاليات المختلفة، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس التميز الكبير لطلاب كلية هندسة شبرا في المنافسة على أعلى المستويات.



من جانبه قال الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا: إن فريق الكلية فاز على 28 فريق مشارك بالمسابقة، وذلك في إطار السعي لتحقيق معايير التنمية الحضرية المستدامة في مصر.

وأشار عميد الكلية أن التصميم جاء من خلال تنفيذ حديقة فلووا (Flowa Park) بهدف إنشاء القلب الأخضر البارز لشرق القاهرة واحة حضرية مستدامة، شاملة، ومبتكرة، تحتضن الطبوغرافيا الطبيعية وتستجيب في الوقت ذاته لاحتياجات المجتمع المتغيرة، من خلال دمج المناظر الطبيعية المرنة، والمناطق النشطة والهادئة المتنوعة، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، تقدّم الحديقة بيئة متكاملة حيث يمكن للناس من جميع الأعمار أن يسيروا، ويلعبوا، ويتواصلوا، ويزدهروا.

