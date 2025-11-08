السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
18 حجم الخط

شهد طريق شبرا–بنها الحر بمحافظة القليوبية، اتجاه بنها، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 6 أشخاص دون وقوع وفيات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

باعوا الوهم للمواطنين، ضبط القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

بلاغ وانتقال فوري للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا–بنها الحر.


وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

إعادة الحركة المرورية بعد رفع آثار الحادث

تمكنت الأجهزة الأمنية من رفع السيارة من موقع الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، لتجنب تكدس المركبات وتعطل مصالح المواطنين، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث طريق شبرا بنها القليوبية اصابات انقلاب ميكروباص حوادث الطرق المرور وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

باعوا الوهم للمواطنين، ضبط القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الكلاب بالغربية

مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور فى القاهرة تنتهى فى القسم

إصابة شخصين فى مشاجرة بالشرقية إثر خلافات عائلية

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة فى منطقة الهرم

شاب يدعي تعرضه للسرقة بالخصوص والأمن يكشف حقيقة الواقعة

ضبط سائق توك توك اعتدى على قائد سيارة بالجيزة

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والأهلي في الشوط الأول

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية