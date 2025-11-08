إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر

18 حجم الخط

شهد طريق شبرا–بنها الحر بمحافظة القليوبية، اتجاه بنها، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 6 أشخاص دون وقوع وفيات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

بلاغ وانتقال فوري للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا–بنها الحر.



وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

إعادة الحركة المرورية بعد رفع آثار الحادث

تمكنت الأجهزة الأمنية من رفع السيارة من موقع الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، لتجنب تكدس المركبات وتعطل مصالح المواطنين، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

