تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية

تشكيل عصابى لسرقة
تشكيل عصابى لسرقة بالإكراه فى القليوبية 
قرر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية ؛15 يوما على ذمة التحقيقات.

رصدت الأجهزة الأمنية بمقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بمحاولة سرقة دراجة نارية أسفل أحد العقارات بالقليوبية وتهديد مالكها بسلاح نارى.

و بالفحص، تم التوصل إلى مالك الدراجة النارية (حارس العقار – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) الذي أفاد بأنه خلال شهر ديسمبر 2024، عقب تركه لدراجته أسفل العقار محل عمله، شاهد ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص أثناء محاولتهم سرقة الدراجة وتهديده بسلاح نارى، ولاذوا بالهرب دون تمكنهم من الاستيلاء على الدراجة، ولم يبلغ حينها.

وبمتابعة التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة (عاطلون – مقيمون بدائرة القسم)، وبحوزتهم فرد خرطوش والسيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة. 

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

