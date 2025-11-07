الجمعة 07 نوفمبر 2025
ابتلعته منذ 6 أشهر، استخراج دبوس ضغط من مريء رضيعة بمستشفى بنها التخصصي للأطفال

نجح قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بـبنها في إجراء عملية دقيقة لاستخراج دبوس ضغط من مريء طفلة تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر كانت قد ابتلعته منذ ستة أشهر كاملة مما تسبب في معاناتها من صعوبة البلع وخطر دائم على حياتها طوال هذه المدة.

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

ضبط 120 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بنها

استقر الجسم الغريب داخل جدار المريء وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية باستخدام منظار الجهاز الهضمي وجهاز الأشعة سي آرم ومنظار القصبة الهوائية وسط دقة وتركيز شديدين حتى تم استخراج الجسم الغريب بنجاح وإنهاء معاناة الطفلة وعودتها إلى حالتها الطبيعية.

وضم الفريق الطبي المشارك في العملية الدكتور أحمد عبدالغني استشاري جراحة الأطفال الدكتور محمد فريد أخصائي جراحة الأطفال،الدكتور أحمد النبوي استشاري التخدير الدكتور طارق جمال أخصائي المناظير وهيئة التمريض بالقسم بقيادة نسرين محمد.

ويعد هذا النجاح واحدا من الإنجازات الطبية المتميزة التي تعكس كفاءة الكوادر الطبية بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها والتي تعد من الصروح الرائدة في مجال جراحات الأطفال بمحافظة القليوبية

ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بـالقليوبية وإشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي والدكتور حسنين لطفي مدير إدارة المستشفيات الأطفال التخصصي ببنها، نناشد الأمهات بإبعاد الأجسام الصغيرة.


ناشدت مستشفى الأطفال التخصصي بـبنها  جميع الأمهات بضرورة توخي الحذر وإبعاد الأجسام الصغيرة مثل العملات المعدنية والدبابيس والبطاريات وقطع الألعاب عن متناول الأطفال وعدم محاولة إجبار الطفل على القيء في حال ابتلاع جسم غريب والتوجه فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

