تأجيل محاكمة المتهمين فى “خلية اللجان النوعية بمدينة نصر”

تاجيل محاكمة المتهمين فى “خلية اللجان النوعية بمدينة نصر”
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 23 متهما في القضية رقم 18739 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان النوعية بمدينة نصر"، لجلسة 26 يناير المقبل.

تفاصيل القضية وأوامر الإحالة

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين الأول والثاني قادا جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بهدف: الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم للخطر، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، إلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، منع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء مهامها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة الجماعة التي تنتمي لتنظيم الإخوان، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها، وشاركوا في تنفيذ أنشطة الجماعة.

كما ارتكب المتهمون جرائم تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وتلقي وحيازة وتمويل ونقل وتوفير أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام.

