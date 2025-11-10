الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة هش

غزة،فيتو
غزة،فيتو
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هش للغاية، لذلك لا يجب رفع سقف التوقعات.

وقال نيبينزيا، "الجميع (في الأمم المتحدة) يركزون على (غزة) لأن مأساة مروعة وقعت هناك خلال العامين الماضيين. الحمد لله، هناك الآن وقف لإطلاق النار (هدنة)، لكنه هشٌّ للغاية لذلك دعونا لا نخدع أنفسنا".

وأضاف "هذه الهدنة يجب أن تستمر"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة المهمة "لا يمكن أن تُسقط الحل الوسط" - تجاهل حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وهو تكليف أممي لم يتم تنفيذه منذ 80 عاما".

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة في ١٠ أكتوبر الماضي.

وفي إطار هذا الاتفاق مع إسرائيل، أطلقت حماس سراح 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وبذلك تكون قد أطلقت سراح جميع الأسرى المتبقين.

وردًا على ذلك، أطلقت إسرائيل سراح ما يقرب من 2000 أسير فلسطيني، من بينهم من حكم عليهم بالسجن المؤبد.

بدورها، أوضحت روسيا أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقتضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

