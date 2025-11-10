الإمارات تستبعد الانضمام حاليا إلى قوة تحقيق الاستقرار في غزة لهذا السبب

18 حجم الخط

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الإثنين: إن أبوظبي لا ترى حتى الآن إطارا واضحا لتنفيذ مهمة القوة الدولية المقترحة، لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وبالتالي لن تشارك فيها.

قرقاش: الإمارات تستبعد الانضمام حاليا إلى قوة تحقيق الاستقرار في غزة



وأضاف قرقاش في كلمته خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: "الإمارات ستواصل دعم الجهود السياسية لإحلال السلام وتظل في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".



وتابع: "لا تزال المنطقة هشة، لكن هناك سببا للتفاؤل الحذر".

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكد قرقاش أن إحراز تقدم بشأن غزة يعتمد على التأكيد من جديد على أن مبادئ اتفاقات إبراهيم المتمثلة في الحوار والتعايش والتعاون هي السبيل الوحيد المستدام لإقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

و توسطت الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بهدف إنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة حماس.

وصاغت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقترح منح تفويض لمدة عامين لحكومة انتقالية وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وجاء في مسودة لمشروع القرار أن "قوة الاستقرار الدولية" ستكون مخولة اتخاذ "كافة الإجراءات اللازمة" لإخلاء غزة من السلاح وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات وتأمين حدود القطاع ودعم قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا.

