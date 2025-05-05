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خارج الحدود

بوليانسكي: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن يصب في مصلحة العالم أجمع

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

أكد دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن مفاوضات روسيا والولايات المتحدة لتطبيع العلاقات أوسع نطاقا من مجرد حل النزاع الأوكراني.

وقال بوليانسكي: "أعتقد أننا في بداية هذه العملية، وهي عملية بالغة الأهمية. إن جهود روسيا والولايات المتحدة نحو التطبيع تتجاوز بكثير مفاوضاتنا حول حل الأزمة الأوكرانية المحتمل. وهذا بالطبع يقرب - أو يمكن أن يقرب - بلدينا من تطبيع العلاقات، وهو ما سيكون لمصلحة ليس فقط روسيا والولايات المتحدة، بل العالم بأسره. وأعتقد أن هذا هو الرأي السائد بين شركائنا الذين نناقش معهم هذه الأمور".

خلال أول 100 يوم من ولايته الثانية، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما التقى مسؤولون روس وأمريكيون في السعودية وتركيا.

كما تشكل زيارات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا، وزيارات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف إلى الولايات المتحدة، جزءا مهما من جهود استعادة الاتصالات الدبلوماسية.

تعمل الأطراف بنشاط على استئناف العمل الطبيعي لسفاراتها، كما تناقش مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا.

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