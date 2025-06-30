نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل

أكد ديمتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لا يمكن أن تتم إلا عبر وقفٍ فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

الاستيطان الإسرائيلي عقبة أمام السلام



وأضاف بوليانسكي أن توسيع إسرائيل لنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد عائقًا رئيسيًا أمام أي تقدم في عملية السلام، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تُقوّض فرص حل الدولتين وتزيد من التوتر في المنطقة.

دعوة للالتزام الشرعية الدولية



ودعا نائب المندوب الروسي إسرائيل إلى وقف التصعيد والالتزام بالقرارات الدولية، مؤكدًا أن موسكو تواصل دعمها للحلول الدبلوماسية وللجهود الرامية إلى إنهاء النزاع عبر الوسائل السلمية.

روسيا تكرر موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، فيما تؤكد روسيا مرارًا أنها ترفض الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين وتدعم مفاوضات مباشرة وشاملة بين جميع الأطراف المعنية.

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