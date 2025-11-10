محكمة فرنسية: الموافقة على طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي

18 حجم الخط

قضت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، بالموافقة على طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

إفراج مبكر من السجن في انتظار موعد الاستئناف

وقال موقع "BFMTV" الفرنسي: إن المحكمة منحت ساركوزي إفراجا مبكرا من السجن في انتظار موعد الاستئناف، مشيرا إلى أنه سيفرج عنه في وقت لاحق الإثنين.

وأضاف أن "ساركوزي سيُمنع من التحدث إلى أي مسؤول في وزارة العدل".

وذكرت المحكمة أن الإفراج المؤقت عن ساركوزي سيخضع لضوابط قضائية صارمة.

وتعليقا على القرار، قال أحد محامي ساركوزي: إن "الخطوة التالية" هي الآن "محاكمة الاستئناف".

وأوضح أن قرار الإفراج "هو تطبيق طبيعي للقانون.. عملنا الآن، من أجل نيكولا ساركوزي ومن أجلنا، هو التحضير لجلسة الاستئناف هذه".

تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات نافذة

وبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق، الشهر الماضي، في تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات نافذة، في قضية ما يعرف بـ"التمويل الليبي" لحملته الانتخابية عام 2007. وقدم محاموه طلبا للإفراج المشروط.

يشار إلى أن محاكمة ساركوزي في الاستئناف مقررة في 2026.

