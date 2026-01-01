أول قرار من النيابة ضد 4 شباب اقتحموا قرية فرسيس بزفتى بأسلحة نارية وكلب شرس

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويع أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية باستخدام أسلحة نارية وكلب شرس.

بلاغ باقتحام المتهمين للقرية وإشهار الأسلحة

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغات من الأهالي تفيد باقتحام المتهمين للقرية وإشهار الأسلحة في وجه السكان في محاولة لفرض السيطرة وبث الرعب ما استدعى تدخلا أمنيًّا عاجلًا.

إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة

وعلى الفور كثفت مباحث مركز شرطة زفتى جهودها وجرى إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهمين بطريق الخضراوية أمام المقابر.



خرطوش وثلاثة أفراد خرطوش

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وثلاثة أفراد خرطوش وعدد من الطلقات النارية إلى جانب الكلب المستخدم في الواقعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين كانوا يخططون لسرقة دراجة نارية على خلفية خلافات سابقة مع أحد أهالي القرية.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

وأسفرت جهود الحماية المدنية بـ زفتي والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

