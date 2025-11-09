الأحد 09 نوفمبر 2025
أرقام مميزة لعواد في ركلات الترجيح قبل نهائي السوبر

 يدخل محمد عواد حارس الزمالك نهائي اليوم بسجل قوي في ركلات الترجيح، حيث خاض 8 مباريات وصلت للركلات وفاز في 5 منها.

وفي نصف النهائي، تفوق على بيراميدز في 3 مناسبات: كأس مصر 2022-2023، والسوبر المصري 2024-2025، و2025-2026.

وفي النهائيات، قاد الفريق للفوز بالسوبر الإفريقي 2024-2025 أمام الأهلي وتصدى لركلة يحيى عطية الله، كما تألق في نهائي كأس مصر 2024-2025 أمام بيراميدز.

ويملك عواد تاريخًا خاصًا بالعودة بعد الغيابات الطويلة، حيث كانت أكثر من مباراة نهائية أول ظهور له بعد غياب أشهر.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

