أرقام مميزة لعواد في ركلات الترجيح قبل نهائي السوبر

18 حجم الخط

يدخل محمد عواد حارس الزمالك نهائي اليوم بسجل قوي في ركلات الترجيح، حيث خاض 8 مباريات وصلت للركلات وفاز في 5 منها.

وفي نصف النهائي، تفوق على بيراميدز في 3 مناسبات: كأس مصر 2022-2023، والسوبر المصري 2024-2025، و2025-2026.

وفي النهائيات، قاد الفريق للفوز بالسوبر الإفريقي 2024-2025 أمام الأهلي وتصدى لركلة يحيى عطية الله، كما تألق في نهائي كأس مصر 2024-2025 أمام بيراميدز.

ويملك عواد تاريخًا خاصًا بالعودة بعد الغيابات الطويلة، حيث كانت أكثر من مباراة نهائية أول ظهور له بعد غياب أشهر.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.