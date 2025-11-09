التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

18 حجم الخط

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ويضم تشكيل الزمالك المتوقع كل من:

محمد عواد في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ومحمد إسماعيل والونش وعمر جابر في الدفاع.

وفي الوسط يتواجد محمد شحاتة وأحمد ربيع وناصر ماهر وعبدالله السعيد وشيكو بانزا

بينما يقود الهجوم سيف الدين الجزيري.

ويعتمد عبدالرؤوف على التوازن بين السرعات والخبرات في وسط الملعب مع دعم هجومي خلف المهاجم، أملًا في حسم اللقب قبل اللجوء لركلات الترجيح.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

