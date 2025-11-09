لبيب يتواصل مع بعثة الزمالك لدعم اللاعبين قبل نهائي السوبر

18 حجم الخط

حرص حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على التواصل مع هشام نصر نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، وكذلك جون إدوارد المدير الرياضي، وذلك لدعم لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وأكد لبيب خلال اتصاله ضرورة الحفاظ على تركيز اللاعبين والقتال داخل الملعب، مشددًا على ثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

ويلتقي الزمالك اليوم مع الأهلي على ستاد محمد بن زايد، وسط حالة معنوية مرتفعة داخل معسكر الفريق.

