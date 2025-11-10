الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 127 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية على البؤر
حملة أمنية على البؤر الإجرامية،فيتو
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و30 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة،و395 تاجر مخدرات بحوزتهم 317 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 127 فردًا محلي الصنع.

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 26 ألف مخالفة مرورية وفحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 15 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

الجريدة الرسمية