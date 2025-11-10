السيدات يتصدرن المشهد، إقبال ضعيف على لجان انتخابات النواب بدار الرماد والمسلة في الفيوم

18 حجم الخط

تشهد بعض لجان الفيوم بعد مرور نحو ساعتين من بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب إقبالا ضعيفا ومنها لجنتي مدرسة جاسمين زيادة والشهيد حميدة بحي دار الرماد، ولجنة مدرسة المسلة الإعدادية بحي المسلة.

وتصدرت السيدات المشهد في اللجان الثلاثة، كما أن المرشحين جهزوا عدد كبير من سيارات الميكروباص لإحضار الناخبين من بيوتهم.

أعداد الناخبين وتوزيعهم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخب ، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الأربع

تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية، يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسمي أول وثان ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشح 11 مستقل و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا ويتنافس فيها 22 مرشح 18 مستقل و4 من الأحزاب ، والدائرة الثالثة التى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، ويتنافس فيها 22 مرشح 15 مستقل و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الاحزاب.

المقاعد المخصصة للفيوم

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا، منهم 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

وتم توزيع المراكز الانتخابية فى الفيوم البالغ عددها 284 مركز انتخابيا، منها 40 فى مركز شرطة الفيوم و16 فى قسم أول و8 فى قسم ثانى و25 فى مركز شرطة سنورس و18 فى مركز شرطة سنهور القبلية و30 مركز انتخابى فى طامية و73 فى مركز إطسا و36 فى مركز أبشواى و16 فى يوسف الصديق و18 فى مركز شرطة الشواشنة و4 لجان للفرز فى المحافظة.

