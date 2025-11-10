الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ أسيوط: فتح جميع لجان انتخابات النواب في موعدها دون معوقات

غرفة عمليات محافظة
غرفة عمليات محافظة أسيوط، فيتو
أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في أعمال اللجان.

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها لاستقبال لاستقبال 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة وسط إشراف قضائي كامل وحضور أمني مكثف لضمان سير العملية الانتخابية، مؤكدًا جاهزية المحافظة بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بدأت عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والأحياء، ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية. 

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الأجهزة التنفيذية والخدمية تعمل بكامل طاقتها لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، حيث تم التأكد من توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار الانتخابية، وطفايات الحريق، بالإضافة إلى مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة لتيسير عملية التصويت على المواطنين.

رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية

كما شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومتابعة أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، وإزالة أية إشغالات أو معوقات، وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ودعا محافظ أسيوط أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي وحرص المواطن الأسيوطي على دعم مسيرة التنمية والاستقرار، وترسخ قيم الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجبهة الوطنية في مؤتمر بأسيوط لدعم مرشحى القائمة: نخوض الانتخابات لخدمة الوطن والمواطن

انتخابات النواب، تجهيز 492 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين ناخب بأسيوط

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، التزامًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبما يضمن خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها. 

الجريدة الرسمية