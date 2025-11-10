الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات مجلس النواب، 598 مقرا تستقبل 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب بسوهاج

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
18 حجم الخط

تبدأ لجان انتخابات مجلس النواب في بمحافظة سوهاج اليوم الإثنين استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم  على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري.

وينطلق التصويت فى الساعة التاسعة صباحا في 598 مقرًا انتخابيًا تضم 641 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب ممن لهم حق التصويت، وتم تجهيز المقرات لااستقبال الناخبين 

 

وأوضح اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج أنه تم تشكيل تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وضمان سلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.

 وأضاف المحافظ اأنه تم توفير مقاعد انتظار ومظلات واقية من اشعة الشمس بالإضافة إلى تخصيص معاونين لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستحقاق الانتخابي استقبال الناخبين الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة انتخابات مجلس النواب محافظة سوهاج اليوم مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تنظم ندوة لـ 3 آلاف طالب للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب

بدء تنفيذ مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

مياه سوهاج: ضعف الضخ بالأدوار العليا في عدد من قرى المراغة وجهينة

وكيل الري بسوهاج: كوبري ترعة طما المنهار قديم ومتهالك وخارج الخدمة

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات النواب استعدادا لانطلاقها غدا

محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

بتخفيضات تصل لـ 35%، افتتاح سوق اليوم الواحد بدار السلام في سوهاج (فيديو)

لتغيبهم عن العمل، إحالة 14 طبيبا وعاملا بوحدة الطليحات الصحية بسوهاج للتحقيق

الأكثر قراءة

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

انخفاض جديد في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

ضبط 127 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

غرفة عمليات مستقبل وطن تبدأ أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية