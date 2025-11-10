انتخابات مجلس النواب، 598 مقرا تستقبل 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب بسوهاج

18 حجم الخط

تبدأ لجان انتخابات مجلس النواب في بمحافظة سوهاج اليوم الإثنين استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري.

وينطلق التصويت فى الساعة التاسعة صباحا في 598 مقرًا انتخابيًا تضم 641 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب ممن لهم حق التصويت، وتم تجهيز المقرات لااستقبال الناخبين

وأوضح اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج أنه تم تشكيل تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وضمان سلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.



وأضاف المحافظ اأنه تم توفير مقاعد انتظار ومظلات واقية من اشعة الشمس بالإضافة إلى تخصيص معاونين لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

