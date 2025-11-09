مياه سوهاج: ضعف الضخ بالأدوار العليا في عدد من قرى المراغة وجهينة

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة المراغة وقرى بناويط والجزازرة والشيخ شبل وبنى هلال وشندويل البلد والشيخ يوسف واقصاص ونجع طايع والبطاخ وبهاليل الجزيرة والغريزات والسمارنة وأولاد إسماعيل وبنى وشاح ومدينة جهينة وقرى نزة الحاجر وعمر بن الخطاب ونجع الضبع والحرافشة ومبانى عنيبس وحردان ونزه البوص والطليحات وقرى مشروع غرب طهطا، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025 ويوم الاربعاء الموافق 12 نوفمبر من العام الجارى فى تمام الساعة الواحدة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا ولمدة 9 ساعات بكل يوم.

ضعف المياه للقيام باعمال غسيل مروقات محطة مياه المراغة جهينة ولمدة 9 ساعات

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحى بسوهاج انه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المراغة جهينة السطحية.

وأوضح اسامة العارف مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه يتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها خلال تلك الفترة وكذلك تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.