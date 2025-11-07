بتخفيضات تصل لـ 35%، افتتاح سوق اليوم الواحد بدار السلام في سوهاج (فيديو)

18 حجم الخط

قدمت فيتو بثًا مباشرًا عن افتتاح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بمدينة دار السلام، ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

جاء الافتتاح بحضور اللواء أحمد السايس، السكرتير العام، والدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة دارالسلام.

أكد المحافظ أن افتتاح السوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء معارض السلع الغذائية وأسواق اليوم الواحد، لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم محدودي الدخل.

وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير السلع بجودة عالية وبأسعار تقل بنسبة 30 إلى 35% مقارنة بالأسواق التجارية، مشيرًا إلى أن سوق دار السلام يعد أول سوق يوم واحد في المركز.

وشهد السوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث يضم مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، السلع التموينية، والمواد الأساسية. ويستمر السوق يوم الجمعة فقط، مقدمًا سلعًا تنافسية مع الأسواق الخارجية ومساهمًا في السيطرة على الأسعار.

وخلال جولته بالسوق، وجه المحافظ بتوحيد الأسعار داخل السوق والعمل على تخفيض أسعار بعض السلع، مطالبًا بخفض سعر كيلو اللحوم إلى 280 جنيها بدلًا من 300 جنيه، وسعر كيلو السكر إلى 24 جنيهًا.

ويأتي افتتاح السوق ضمن حرص محافظة سوهاج على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.