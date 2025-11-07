الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بتخفيضات تصل لـ 35%، افتتاح سوق اليوم الواحد بدار السلام في سوهاج (فيديو)

محافظ سوهاج يفتتح
محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة دارالسلام
18 حجم الخط

 قدمت فيتو بثًا مباشرًا عن افتتاح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بمدينة دار السلام، ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

جاء الافتتاح بحضور اللواء أحمد السايس، السكرتير العام، والدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة دارالسلام.

 أكد المحافظ أن افتتاح السوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء معارض السلع الغذائية وأسواق اليوم الواحد، لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم محدودي الدخل.

وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير السلع بجودة عالية وبأسعار تقل بنسبة 30 إلى 35% مقارنة بالأسواق التجارية، مشيرًا إلى أن سوق دار السلام يعد أول سوق يوم واحد في المركز.

وشهد السوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث يضم مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، السلع التموينية، والمواد الأساسية. ويستمر السوق يوم الجمعة فقط، مقدمًا سلعًا تنافسية مع الأسواق الخارجية ومساهمًا في السيطرة على الأسعار.

وخلال جولته بالسوق، وجه المحافظ بتوحيد الأسعار داخل السوق والعمل على تخفيض أسعار بعض السلع، مطالبًا بخفض سعر كيلو اللحوم إلى 280 جنيها بدلًا من 300 جنيه، وسعر كيلو السكر إلى 24 جنيهًا.

ويأتي افتتاح السوق ضمن حرص محافظة سوهاج على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسواق اليوم الواحد الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج دعم محدودى الدخل مواجهة ارتفاع الأسعار

مواد متعلقة

لتغيبهم عن العمل، إحالة 14 طبيبا وعاملا بوحدة الطليحات الصحية بسوهاج للتحقيق

تعرف على قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنشاء مكتب تموين مطور بالطليحات

غدا، مؤتمر جماهيري لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بسوهاج

غلق وتشميع 17 منشأة طبية مخالفة بمدينة جرجا في سوهاج

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى 120 مواطنا في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي لصانعي الأثاث بطهطا

جامعة سوهاج تدعم مستشفياتها بأتوبيسات متطورة

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

المتحف الكبير كامل العدد، إقبال تاريخي ووقف الحجز بسبب نفاد التذاكر (فيديو وصور)

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي اليوم الجمعة

محافظ القاهرة يتفقد باب النصر والجمالية

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية