الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف طرق شوارع مدينة دارالسلام
18 حجم الخط

 أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها كل من مستشفى دار السلام المركزي، وأعمال رصف شوارع مدينة دارالسلام.

محافظ سوهاج يحيل المتغيبين بمستشفى دارالسلام للتحقيق 

 وتفقد المحافظ قسم الاستقبال بمستشفي دارالسلام وتبين عدم وجود أطباء وتمريض بالمستشفى وأحال جميع المتغيبين وعددهم 37 طبيبا وتمريض وعمالا للتحقيق، وكلف وكيل وزارة الصحة برفع مذكرة بهما بعد حصر المتغيبين من دفتر الحضور والانصراف، كما كلف المرور ومركز شرطة دارالسلام بالتحفظ على الدراجة البخارية الموجودة فى الاستقبال أثناء الزيارة للمستشفى وفحص الترخيص. 

محافظ سوهاج يتفقد رصف طرق شوارع مدينة دارالسلام

 كما تفقد محافظ سوهاج أعمال رصف الطرق بمدينة دار السلام بتكلفة 9 ملايين 200 ألف على مسافة 2 كيلو 300 متر ورافقه خلال الزيارة اللواء أحمد السايس سكرتير عام محافظة سوهاج المهندس حاتم مراد مدير مديرية الطرق بسوهاج وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دارالسلام.

 

 أكد المحافظ على أهمية الطرق في شوارع دارالسلام دعم الحركة المرورية وخدمة المواطنين بمراكز جنوب المحافظة، وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز، موجها بسرعة البدء في أعمال رصف باقى الشوارع المدينة عقب الانتهاء من الأعمال بها يأتي ضمن خطة الاعتماد المالي للرصف الطرق.

وأكد " سراج " حرص المحافظة على دعم مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجارية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المرجو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى والمراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحسين مستوى الخدمات رفع كفاءة الطرق الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مديرية الطرق بسوهاج مشروعات البنية التحتية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين محافظة سوهاج محافظ سوهاج كفاءة الطرق

مواد متعلقة

بتخفيضات تصل لـ 35%، افتتاح سوق اليوم الواحد بدار السلام في سوهاج (فيديو)

لتغيبهم عن العمل، إحالة 14 طبيبا وعاملا بوحدة الطليحات الصحية بسوهاج للتحقيق

تعرف على قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنشاء مكتب تموين مطور بالطليحات

غدا، مؤتمر جماهيري لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بسوهاج

غلق وتشميع 17 منشأة طبية مخالفة بمدينة جرجا في سوهاج

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى 120 مواطنا في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي لصانعي الأثاث بطهطا

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

المتحف الكبير كامل العدد، إقبال تاريخي ووقف الحجز بسبب نفاد التذاكر (فيديو وصور)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي اليوم الجمعة

محافظ القاهرة يتفقد باب النصر والجمالية

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية