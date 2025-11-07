محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

18 حجم الخط

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها كل من مستشفى دار السلام المركزي، وأعمال رصف شوارع مدينة دارالسلام.

محافظ سوهاج يحيل المتغيبين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال بمستشفي دارالسلام وتبين عدم وجود أطباء وتمريض بالمستشفى وأحال جميع المتغيبين وعددهم 37 طبيبا وتمريض وعمالا للتحقيق، وكلف وكيل وزارة الصحة برفع مذكرة بهما بعد حصر المتغيبين من دفتر الحضور والانصراف، كما كلف المرور ومركز شرطة دارالسلام بالتحفظ على الدراجة البخارية الموجودة فى الاستقبال أثناء الزيارة للمستشفى وفحص الترخيص.

محافظ سوهاج يتفقد رصف طرق شوارع مدينة دارالسلام

كما تفقد محافظ سوهاج أعمال رصف الطرق بمدينة دار السلام بتكلفة 9 ملايين 200 ألف على مسافة 2 كيلو 300 متر ورافقه خلال الزيارة اللواء أحمد السايس سكرتير عام محافظة سوهاج المهندس حاتم مراد مدير مديرية الطرق بسوهاج وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دارالسلام.

أكد المحافظ على أهمية الطرق في شوارع دارالسلام دعم الحركة المرورية وخدمة المواطنين بمراكز جنوب المحافظة، وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز، موجها بسرعة البدء في أعمال رصف باقى الشوارع المدينة عقب الانتهاء من الأعمال بها يأتي ضمن خطة الاعتماد المالي للرصف الطرق.

وأكد " سراج " حرص المحافظة على دعم مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجارية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المرجو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى والمراكز.

