وكيل الري بسوهاج: كوبري ترعة طما المنهار قديم ومتهالك وخارج الخدمة

حصلت “فيتو "على تقرير اللجنة المشكلة من قبل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمعاينة كوبرى الكوبرى المنهار على ترعة الإبراهيمية بقرية مشطا التابعة لمركز طما والتى تشمل الري والوحدة المحلية لمركز طما.

وأفاد التقرير ان الانهيار حدث فى بغلة كوبرى على ترعة نجع حمادي الغربية عند الكيلو 1019.480 وهو كوبرى مغلق من الجهة الشرقية ناحية السكة الحديد لعدم وجود مزلقان، وأقرب كوبري له من الناحية القبلية الكوبري التالى من الناحية البحرية وهذه الكباري تقع أمام مزلقانات وبحالة انشائية جيده، وجاري رفع سطح الكوبري.

وأكد المهندس محمد طايع وكيل وزارة الرى بسوهاج أن الكوبري المنهار قديم ومتهالك، وخارج الخدمة منذ فترة، حيث تم منع المواطنين من استخدامه لعدم صلاحيته، كما يوجد بدائل آمنة بالقرية لعبور المواطنين، منها كوبري من الناحية القبلية يبعد نحو 370 مترًا، وآخر من الناحية البحرية يبعد حوالي 450 مترًا وجارى إزالة سطح الكوبري المنهار لتأمين الموقع ومنع أي مخاطر محتملة.

تقرير للجنة المعاينة

وأضاف طايع أن الانهيار شمل البلاطة الأولى من الناحية الغربية، مما أدى إلى سقوط أجزاء محدودة داخل الترعة دون أي تأثير على حركة المواطنين، وأن الكوبري لا يتم استخدامه لعبور المواطنين، حيث إنه من المنشآت القديمة التي تجاوز عمرها أكثر من 30 عامًا، وقد تم منع العبور عليه منذ فترة لعدم صلاحيته للاستخدام، خاصة مع إنشاء 2 كوبري كبدائل ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمركز طما.

